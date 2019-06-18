對華加稅聽證會　美國政府幾乎被反對聲淹沒

中評社香港6月18日電／“如果特朗普正如他威脅的那樣，對約3000億美元中國商品加征25%關稅，那會發生什麼情況？新罕布什爾州的一家煙花公司表示，他們只能提價，但這有可能導致丟失業務，並使得一些小城鎮放棄7月4日美國獨立日的煙火表演；一家明尼蘇達州摩托車企業說，他們可能會輸給那些不用為進口中國零部件繳稅的外國競爭對手；一家洛杉磯家居用品設計經銷商表示，他們只能長期中斷招聘，並推遲啟用更大規模倉庫的計劃……”



環球時報報道，6月17日美國貿易辦公室就擬對華加征關稅計劃開始舉行聽證會之際，美國政府幾乎要被大批本國企業的反對聲淹沒了， 美聯社在上述報道中列舉的只是其中幾例。白宮聲稱，加征關稅能讓美國貨受益，但很多美企表示這根本行不通；白宮還說，這能增加財政收入，但其實大部分錢都用於補助農民。美國對華高舉關稅大棒，究竟能讓誰受益？



買美國貨替代中國進口？這些美企表示做不到



據《環球時報》記者了解，17日的聽證會從當地時間9時30分開始。此輪聽證會為期7天，時間為6月17日至21日、24日至25日，預計有300多家美國企業派出代表作證。目前，美國貿易代表辦公室已經收到1200多條書面意見以及要求當面作證的申請。英國路透社17日稱，這個時間安排意味著，特朗普啟動新一輪關稅的時間是在7月2日之後，因為聽證會結束後要有7天的最後反駁意見提交時間。



“買美國貨替代中國進口？一些美企表示做不到。”美國《華爾街日報》17日刊文說，最近一段時間以來，美國貿易代表辦公室已被本土公司的來信淹沒。這些公司請求美國政府放棄新一輪對華加征關稅，因為除了中國，他們別無選擇。



總部位於美國新罕布什爾州的煙花表演公司Atlas PyroVision 如今幾乎全部依靠從中國進口煙花來為各城市提供煙花表演，並向消費者銷售煙花產品。該公司首席執行官佩爾基表示，他找遍了全世界，“沒有找到一家供應商能生產出達到中國質量標準的煙花”。他還說：“如果我能從美國公司拿到一箱箱煙花，那就太好了。可惜沒有。”



窗簾進口商S. Lichtenberg ＆ Co.早在 2007 年就不在美國生產簾子和套杆了。該公司總裁斯科特⋅戈爾茨坦說，重啟生產不在考慮之列，“我都不知道能否招到縫紉工，該付給他們多少錢。”他說，以前供應布料的美國紡織廠或印染廠，如今沒一家在經營。



嬰兒安全門和嬰兒床欄杆生產商Regalo International LLC說，18個月前美國對華發出加征關稅威脅時，他們就立即去墨西哥等國尋找新的合作夥伴，但毫無收獲。越南能承接木製品和紡織品訂單，但“金屬製造基礎設施薄弱”。該公司稱，其他國家的工廠相比中國“差遠了”。



《華爾街日報》對美國聯邦進口數據進行分析後得出結論，受新關稅影響的商品包括273類中國進口占比超過90%的商品，例如電熱毯、釣魚線、煙花等。去年，美國從中國進口的這些商品總價值約663億美元。



據英國《金融時報》17日報道，華盛頓最強大的商業團體美國商會向美國貿易代表辦公室遞交了一份措辭強硬的文件，稱對華新關稅將會大幅增加已對美國消費者、工人和企業造成的傷害。美國商會稱，白宮加征的關稅有可能在未來10年讓美國經濟損失1萬億美元。



肯塔基州一家進口戶外坐墊和人造聖誕樹的零售商對媒體說：“我們想告訴大家，零售領域正準備遭受重擊。我們祈禱政府能聽聽上帝的意見。”

