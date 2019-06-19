深綠學者楊澤泉：藍綠相爭　柯文哲漁翁得利

楊澤泉認為，2020大選藍綠相爭，柯文哲漁翁得利。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月19日電（記者 趙家麟）深綠學者、成大退休教授楊澤泉18日接受中評社訪問表示，2020大選藍綠相爭，綠營初選的後矛盾會繼續存在。目前看來，整個形勢正往讓無黨台北市長柯文哲漁翁得利的方向走。



楊澤泉為美國賓州大學經濟學博士，台教會成員，在“台獨”大老張燦鍙擔任台南市長時出任市府機要秘書，歷任台南市李登輝民主協會理事、台南市政監督聯盟的主要成員等，自成大企管系教職退休後，投入偏鄉教育公益活動。



楊澤泉表示，民進黨初選落幕，蔡英文勝出。回顧整個初選過程，原始版本的初選辦法讓賴清德認為有可趁之機。初選結果，賴輸了，雖然賴證明了自己擁有挑戰大位的實力，卻也曝露了賴在政治上敢搏的投機性。



楊澤泉指出，現在雖有“蔡賴配”的討論，但機率很低，主要在於經過黨內初選一役，蔡、賴之間已經失去了政治互信；即使賴陣營現在希望有搭檔副手的機會，相信挺蔡陣營也不同意。至於賴要擺在哪個位置，對主導選戰的蔡陣營而言，已非至關重要，頂多只是維持一個表面的和諧罷了。



楊澤泉說，蔡賴相爭的初選雖落幕，反蔡及挺賴人馬卻有嚴重的失落感，且已有部分獨派不滿蔡英文出線而醞釀串連組黨。他認為，獨派組黨的聲音一直都有，此次也不一定成事，但已反映出民進黨內的矛盾會繼續存在，且會延續直到2020大選，這是綠營必須面對的危機。



至初選的結果，綠營還在爭議民調的公正性，楊澤泉認為意義已經不大，且質疑者也得不到真相。因為，黨中央為阻擋賴趁機奪位，動用中執會的合法權力，讓民調的時間被拖延、方式結構被改變，再加上全民調過程有藍軍刻意灌票給蔡的質疑等，現在再去爭民調的真實性、代表性都沒什麼意義了。



楊澤泉表示，民進黨已由蔡英文出線，接下來，國民黨的初選就要登場。藍、綠的對決氣氛會升高，國、民兩黨最大的決戰點就是兩岸政策，這背後主要還有美、中霸權的戰略對抗。在此結構下，無黨的台此市長柯文哲很可能漁翁得利。



楊澤泉表示，柯陣營的本質是親綠，但又能舉辦台北上海雙城論壇，在敏感的兩岸關係上，柯展現友善的一面，對照國民黨親中、民進黨反中的印象，從政治光譜的區位理論上看，本來就有超過20%基本盤的柯文哲，不必急著表態宣佈，而是在尋找最佳中間位置，向左右兩邊搶攻票源。



楊澤泉認為，藍綠相爭，各有3成實力，如果柯最後能從中拿到35%，柯很可能會是2020大選三足鼎立格局下的得利者。