對話美科技大佬　任正非回應華為與美國糾紛

任正非的思想和遠見對華為有舉足輕重的影響。 中評社香港6月18日電／華為創始人任正非與兩位數字時代的思想家展開了坦誠的交流。任正非用其富有哲學意味的表達闡述了自己對中美貿易戰以及華為當下面對的挑戰和壓力的看法。



根據中國電信設備商華為官網發出的公告，北京時間2019年6月17日下午14時，華為創始人兼CEO任正非在深圳與數字時代三大思想家的其中兩位，《福布斯》著名撰稿人喬治·吉爾德和美國《連線》雜誌專欄作家尼古拉斯·內格羅蓬特進行100分鐘的交流和談話。



當主持人問到美國把華為作為對象進行孤立、封鎖和打壓，中美之間的問題是技術上的問題還是政治上的問題時，任正非表示，華為最主要的目的是要創造財富，使更多的人來擺脫貧窮。社會一定是合作共贏的，每個國家孤立起來發展，在信息社會是不可能的。一個孤立社會，有交通問題、運輸問題形成地緣政治和地緣的經濟。一個國家可以單獨做一個服務機，做一個拖拉機，做一個什麼東西，在信息社會，一個國家單獨做成一個東西是沒有現實可能性的。所以，國際上一定是走向開放合作。只有開放合作，才能趕上人類文明的需求，才能以更低的成本使更多人享受到新技術帶來的福祉。



任正非認為根本性的問題是，人類社會還是要走向一種共同的合作發展，才是一條真正的道路。經濟走向全球化應該是西方先提出來的，這個口號是非常正確的。但是全球化的過程中，會有波瀾，這個波瀾出現以後要正確對待，是要以一種發明、各種規則來去調節，去解決，而不是採取一種極端的方法。



任正非說，歐洲經歷了中世紀的黑暗，沒有吃的，中國在40、50年前也是很貧窮的，沒有吃的，今天來說都吃不完了，其實天還是那個天，地還是那個地，所有環境都沒有變化，為什麼現在富裕了？就是科學技術的進步給人類帶來了目前的成果。



針對美國部分企業對華為斷供的問題，任正非表示，“每個公司是有道德良心的，他們這些公司是非常好的。我們現在受到一些挫折，不是發自他們的本心，而是發自一些政治家對事物認識的不同看法。我們沒有想到美國打擊我們華為的戰略決心如此之大、如此之堅定不移。同時我們也沒有想到，美國在戰略上打擊我們的面如此之廣泛。但是我們認為這些東西是阻撓不了我們前進步伐的。我們先前的想法沒有預測到有這麼嚴重，我們是做了一些準備，就像我們的爛飛機一樣，我們只保護了心臟，只保護了油箱，沒有保護其它次要的部件。”



任正非說：“未來這兩年，公司會減產的，估計會下降300億美金，在今年和明年的銷售收入都會在1，000億美元左右。2021年我們可以重新煥發出勃勃生機，重新為人類社會提供服務。我更不害怕使用美國的零部件，也不害怕使用美國的要素，也不害怕跟美國任何合作。”



任正非說，華為已經很堅強了，是打不死的鳥。人類社會的創造分成理論的創造、工程的創造和市場需求的創造。中國在工程的創造能力上是強的，在理論的創造上是弱的，“我們在基礎理論的研究上還是認真向西方學習”。移動通信不是華為發明的，光纖的通信不是華為發明的，移動互聯網不是華為發明的，只是這些東西華為做得最好，其實華為在社會發明上，對人類的貢獻還是小的。



華為主要是在工程能力上起到了作用。“我們並不因為受到一定的打擊我們就萎縮了，我們就放棄了，我們繼續努力，美國大學不跟我們合作，還有很多大學跟我們合作，其實美國還有很多大學也是跟我們在合作的，只是一兩所大學他們可能有點看法，是可以理解的，這是個短期的行為，是因為他們不了解我們“。



任正非表示：“在他們的想象裡我們可能是一個茅草棚，還扎著大辮子，你們跑到我們這兒就亂搶我們的東西。如果美國更多的政治家到我們公司來看看，如果他們看看我們的原始性創新跟隨的步伐，他們會覺得我們應該也是好朋友，應該是可信的。”他還說，華為要在五年內投1，000億美金對網絡架構進行重構，從而使它變得更簡單、更快捷、更安全、更可信。至少要達到歐洲的G7PR的標準。在非洲極端貧窮的地方，在埃博拉病毒、艾滋病流行的地方，在荒原上，都是華為的人在奮鬥，華為能賺什麼錢？賺不了多少錢，華為還是為了人類的理想在奮鬥。



任正非並不記恨美國，他說：“在少量問題上遇到挫折，我們也不能恨美國。美國是有一個很漫長的歷史，不能因為這個小小段段出了差錯，我們就記恨一輩子，那我們只有落後。我們只有向他學習，我們才永遠會作為一個行業的領導者存在。”