王金平挺郭出線？郭台銘詫異：有嗎？

郭台銘與來桃園與地方座談，會後接受媒體採訪。（中評社） 中評社桃園6月18日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘下午在桃園受訪被問到，黨內初選競爭的對手高雄市長韓國瑜是否“突襲式”跑去拜會前“立法院長”王金平？郭台銘苦笑說，他跟韓國瑜是各自努力的兄弟，希望國民黨團結。被問到何時“郭王會”？會不會超過十分鐘？郭說，雙方一直保有溝通管道，彼此打電話一定接。



至於對王金平昨日受訪提到，“提名郭台銘會全力支持”，郭第一時間遲疑，反問“有嗎？”在了解王金平的說法後，郭稱讚，王金平在國民黨的人脈、處理事情圓潤的程度，都是國民黨未來要勝過民進黨的助力，“我們需要王院長”！



郭台銘中午到桃園龍膽料亭，與國民黨桃園地方黨部及企業界一起座談討論，聆聽意見，出席者包括國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、“立委”吳志揚、前“立委”陳根德、廖正井，以及獲得黨“立委”提名、現任桃園市議員萬美玲等人，與企業界老闆約20餘人皆到場，餐會結束，郭台銘出來受訪。



媒體關注“韓王會”結束，何時看到“郭王會”？



郭台銘表示，他跟王金平見面次數很少，但是雙方一直保有溝通管道，彼此打電話一定接，兩人要約，隨時都可以見面，若是兩人見面的話，也會先談定題目，他強調王是國民黨不可多得的人才，把王留在國民黨內，成為國民黨的勝選力量，“這是我們見面的原因”。



媒體問王金平受訪提到，“提名郭台銘會全力支持”的看法，郭第一時間遲疑，反問“有嗎？”媒體補問，現在聽完的感覺呢？



郭台銘露出神秘微笑，直說，王金平在國民黨的人脈、處理事情圓潤的程度，都是國民黨未來要勝過民進黨的助力，“我們需要王院長”！



媒體繼續問“郭王會”會不會像韓國瑜昨天沒有跟王金平約時間，突然跑過去，這樣的舉動，是否像“突襲”？



郭台銘苦笑，直問哪家媒體？強調昨天在南投，沒有看到那一段，媒體問，約王金平見面，彼此會聊過超過十分鐘？



對於媒體拿韓國瑜來比較，郭小心翼翼回答，不在長短，在於重要不重要，郭說，他與韓市長永遠都是各自努力的兄弟，希望國民黨團結，能共同勝選，這才是他參選原因。