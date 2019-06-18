企業代表警告對華加徵關稅傷害美企業與消費者

中評社北京6月18日電／美國貿易代表辦公室17日開始就美方擬對約3000億美元中國輸美商品加徵關稅舉行為期七天的聽證會。數十位美國行業協會和企業代表當天在聽證會上警告說，對從中國進口的商品加徵關稅將增加美國企業成本和消費者負擔，降低美國產業競爭力，損害美國經濟與就業。



新華社報道，據統計，美國擬對華新一輪加徵關稅清單上涵蓋3800多個稅目商品，其中大部分是終端消費品，包括手機、筆記本電腦、兒童安全用品、服裝和配飾、鞋類、玩具、遊戲設備等。新一輪加徵關稅一旦落實，美國消費者將直接受到衝擊。



美國時尚珠寶與配飾貿易協會執行主任布倫特·克利夫蘭在聽證會上第一個發言。克利夫蘭說，進口這些日常消費品不會危害美國安全，但加徵關稅卻損害美國中小企業和消費者利益。他表示，許多進口產品找不到中國以外的替代供應商，即便將生產轉移到其他國家，產品零部件仍需從中國進口。



紐約奎因服飾首席執行官瓊·科洛夫表示，公司進口的羊絨服裝必須使用產自中國內蒙古的高質量羊絨，同時中國紡織工藝上乘、品質有保證，因此無法將產品供應鏈從中國轉移。



美國鞋帽箱包企業凱尼斯柯爾公司首席執行官馬克·施奈德說：“多年來我們已在中國建立高效穩定的供應鏈。如果將供應鏈轉移到其他國家，產品質量、產能和性價比都不能維持原有水平，搬回美國生產更是不可行。”他表示，對從中國進口的商品加徵關稅將迫使零售商和消費者共同分擔損失。



美國青少年產品製造商協會執行主任莉薩·特羅夫表示，如果對從中國進口的嬰幼兒商品加徵關稅，許多美國家庭將買不起安全的嬰幼兒用品，這會危及嬰幼兒安全。



美國電子產品零售商百思買、新百倫運動鞋製造公司、美國服裝鞋襪業聯合會、玩具協會等企業和行業協會代表當天也在聽證會上警告，對華加徵關稅會增加美國消費者成本、擾亂企業生產、損害美國就業。



據了解，本輪聽證會預計有300多位業界代表出席。聽證會結束後，公眾將有一週時間向美國貿易代表辦公室提交補充意見。聽證會召開之前，美國已有520家企業和141個貿易協會聯名致信總統特朗普，敦促美國政府不要對從中國進口的商品加徵關稅，並回到談判桌與中國達成解決方案。

