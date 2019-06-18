郭台銘再槓蘇貞昌　修理韓市長我看不過去

郭台銘中午與桃園藍軍座談，會後接受媒體採訪。（中評社） 中評社桃園6月18日電（記者 黃文杰）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘，不滿“行政院長”蘇貞昌批評高雄市長韓國瑜，曾經放話2020當選就要換掉“閣揆”，無疑隔空交火，蘇上午在基隆受訪回嗆“郭還沒選時說敬佩我，選後卻批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪”，郭台銘下午在桃園說“是蘇貞昌變了，不是我變了”。



郭台銘中午到桃園龍膽料亭，與國民黨桃園地方黨部及企業界，一起座談討論，聆聽意見，出席包括國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、“立委”吳志揚、前“立委”陳根德、廖正井，以及獲得黨“立委”提名、現任桃園市議員萬美玲等人，與企業界老闆約20餘人皆到場，餐會結束，郭台銘出來受訪。



媒體關注民進黨蘇貞昌近來不斷修理韓國瑜，韓出席“行政院會”議的“閉目”樣子，被剪輯成影片PO在網路上，郭台銘昨在南投受訪被問到連“黑韓”看法，公開嗆蘇貞昌。



郭台銘昨在南投受訪提到，蘇也算老縣長，沒想到現在變得這麼“政治”，從過去認真的人變成“鬥爭”的人，把韓的一言一行用放大鏡、顯微鏡，還做成影片，這是行政會議，如果他是“總統”，就把這“行政院長”換掉，為韓抱屈槓上蘇貞昌。



蘇貞昌上午在基隆受訪，面對韓國瑜、郭台銘聯手打蘇，也不客氣說，“郭還沒選時說敬佩我，選後卻批評我，這是國民黨的初選文化，我們見怪不怪”



郭台銘中午餐會結束，被媒體問到蘇說郭“選前敬佩、選後批評”看法，郭反問媒體“你們沒發現蘇院長變了嗎？不是我變”。



他說，蘇開“行政院”院會，“有必要把不同黨派錄影還PO上網嗎？這不是院長的格局，且他是實事論事的人，不應該政治化來修理韓市長，我看不過去”。



對於韓國瑜昨說，如果“中央”再不給5千萬元(新台幣)經費，再有登革熱算蘇貞昌的。



郭台銘再度為韓說話，認為蘇身為行政機關最高主管單位，地方首長要資源“還考慮什麼”，應該要多少給多少，登革熱防制又不是要幾百億經費，且“國軍”部隊現在非打仗時期，何不支持韓？他說，過去的蘇當台北縣長時要什麼就給什麼，“他才變了”。



由於郭中午餐敘敬酒，小喝一些，講話有些“霸氣”，媒體詢問擔不擔心被敵營“放大”？郭解釋沒喝醉，還企圖做雙腿伸展動作，證明自己沒有喝太多，接著就離開。