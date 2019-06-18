中評社北京6月18日電／18日A股全線溫和收升，創業板指數表現稍強，錄得近1%的漲幅。兩市成交繼續萎縮，合計降至3200億元附近的“地量”水平。



新華社報道，當日上證綜指以2891.09點小幅高開，全天圍繞前一交易日收盤點位窄幅波動。盤中滬指衝擊2900點整數位未果，摸高2898.33點後震蕩回落，尾盤收報2890.16點，較前一交易日漲2.54點，漲幅僅為0.09%。



深市表現略好於滬市。深證成指收報8804.32點，漲23.45點，漲幅為0.27%。創業板指數走勢相對較強，漲0.93%後以1455.75點報收。中小板指數漲0.38%，收盤報5413.44點。



儘管股指收升，滬深兩市仍出現跌多漲少格局，告跌品種總數超過1900只。不計算ST個股，兩市40多只個股漲停。創業板新股N卓勝微掛牌上市，首日漲幅約為44%。



行業板塊漲跌數量基本持平。飼料板塊表現搶眼，以近4%的幅度出現在漲幅榜首位。貴金屬、機場服務、機床設備等多個板塊漲幅超過1%。農業板塊表現不佳，跌幅接近3%。半導體、船舶、有色金屬板塊跌幅靠前。



滬深B指雙雙微跌。上證B指跌0.05%至287.72點，深證B指跌0.03%至923.07點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量，分別成交1369億元和1848億元，總量降至3200億元附近的“地量”水平。