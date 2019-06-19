中評現場：王毅同敘利亞外長會談

會談現場（中評社 郭至君攝） 中評社北京6月19日電（記者 郭至君）2019年6月18日，國務委員兼外長王毅在北京同敘利亞副總理兼外長穆阿利姆舉行會談。



王毅表示，中敘人民的友誼源遠流長。敘利亞是最早同中國建交的阿拉伯國家之一。近年來，儘管敘局勢動蕩，但中敘友好的大方向始終沒有改變。中方始終堅守國際法和國際關係準則的底線，始終主張通過政治手段解決敘利亞問題，始終支持敘利亞人民探索符合本國國情的發展道路。



王毅指出，隨著敘利亞形勢進入新階段，政治解決勢頭上升，中敘關係也迎來新的發展機遇。中方將繼續堅定支持敘方維護國家主權獨立與領土完整，堅定支持敘打擊恐怖主義恢復國家安全穩定，堅定支持敘開展經濟重建。你這次來訪正當其時，中方願同敘方共同努力，穩步推進各領域合作。當前國際形勢下，中敘雙方還應就國際地區問題加強溝通協作，共同守護聯合國憲章宗旨和原則，捍衛多邊主義，維護兩國及廣大發展中國家共同利益。



穆阿利姆表示，敘中關係發展良好。中國是敘利亞東向政策的重中之重。敘方堅定支持中國維護自身的主權和領土完整，相信中方一定能夠取得經濟建設和社會發展的偉大勝利。敘方願積極參與共建“一帶一路”，歡迎中方參與敘國內重建，期待中國企業擴大對敘投資。敘方感謝中方在多邊場合給予敘方的理解和支持，希望共同維護好地區的和平穩定。敘利亞願同各國一道，反對美國在世界上奉行的單邊主義和經濟恐怖主義。