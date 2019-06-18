韓國盼中國恢復　薩德風波之前兩國關係

中評社香港6月18日電／韓中經貿聯委會第23次會議19日將在首爾登場，韓國外交部官員今天透露，將在會議呼籲中國全面恢復“薩德風波”之前的兩國關係，至於華為（5G）問題則沒有列入議程。



韓聯社指出，韓中經貿聯委會是兩國框架性經濟合作對話機制，韓國外交部第二次官（相當於常務次長）李泰鎬和中國商務部部長助理李成鋼將分別率團出席這次會議，回顧兩國經濟合作情況，探討長期經濟合作發展方向。



美國對華為5G產品的安全問題提出質疑，並要求韓國等盟國抵制華為，中國對此表示強烈反對，因此，有觀點預測，中方將在這次經貿聯委會議上表明對華為產品的立場。



中央社援引報道，對此，韓國政府的基本立場是對於特定裝備的選擇問題是由企業個別發揮其裁量權來自律性決定，政府將竭誠致力於加強5G的安全性。



韓國將在會議呼籲中國全面恢復“薩德風波”之前的兩國關係，包括全面開放赴韓團體遊，並提出遊戲和文創產品被禁等問題。最近，韓國入口網站NAVER被中國封鎖後時隔3天又恢復正常。



韓國還將提出有關改善在中國的韓國留學生辦理就業簽證的流程、韓中共同治理霧霾等問題。



韓國外交部官員表示，雙方將討論韓國新北方、新南方政策和中國“一帶一路”計劃對接方案。



薩德系統的部署，美國與韓國在2016年磋商，2017年3月開始執行，引發爭議，中國對韓國發出多項反制措施，包括對禁止韓國媒體及藝人演出、旅遊封鎖等，導致中韓關係迅速冷卻。