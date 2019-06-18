王毅談當前伊朗和海灣地區局勢

中評社北京6月18日電／國務委員兼外長王毅18日在北京同敘利亞副總理兼外長穆阿利姆共見記者時，應詢就當前伊朗核問題和海灣地區局勢發表看法。



新華社報道，王毅表示，當前伊朗核問題形勢持續緊張，中方對此高度關注。中方呼籲各方共同推動伊核問題和海灣地區形勢走向緩和，而不是任其惡性循環，甚至滑向衝突。



首先還是要堅定維護伊核問題全面協議。確保完整、有效執行協議既是安理會做出的決定，也是解決伊朗核問題唯一現實有效途徑，攸關國際社會共同利益。中方理解各方關切不同，但首先要執行好全面協議，只有在這一前提下，其他問題才可能得到妥善解決。



二是堅定維護中東地區和平穩定。中方呼籲各方應保持理性和克制，不要再採取任何刺激局勢升級的行動，不要打開潘多拉的盒子。特別是美方應改變極限施壓做法。單邊主義沒有國際法依據，不僅解決不了問題，反而會製造更大的危機。



三是堅定維護各方正當權益。國際原子能機構已連續15次確認伊方履行了全面協議核領域義務，中方希望伊方慎重決策，不要輕易放棄協議。同時，其他各方也要切實尊重伊方的合理要求，採取積極措施，維護全面協議權利與義務的平衡。



王毅表示，中方維護全面協議的決心堅定不移。作為一項切實舉措，中方近來同有關各方密切協調合作，推動阿拉克重水堆改造項目取得新的重要進展。中方願繼續為全面、有效執行協議作出努力，同時堅定維護自身的合法權益。