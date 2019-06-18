中評鏡頭：柯P逛雲林　吃阿國獅魷魚嘴羹

柯文哲下午到雲林參訪。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北6月18日電／無黨籍台北市長柯文哲18日下午請假到雲林吃小吃、參訪地方企業、參拜北港朝天宮，被外界解讀是中國國民黨高雄市長韓國瑜週末造勢前腳剛走，柯文哲就到雲林踩點搶票。



柯文哲中午抵達雲林的阿國獅魷魚嘴羹用餐，看到滿桌琳瑯滿目的小吃，柯文哲也沒在客氣，一邊聽老闆顏權國解說菜餚，一邊手口並用地大快朵頤，直到顏權國說這間店經營了70年了，柯文哲才嚇了一跳，趕緊問怎麼經營的？而顏權國也不藏私，細數魷魚嘴羹的由來。被媒體問到怎麼會來阿國獅魷魚嘴羹，柯不假思索地笑道，這就雲林最有名的啊。



阿國獅魷魚嘴羹在雲林頗有名氣，上個月鴻海董事長郭台銘才來品嚐過美食，並在牆上簽名留念，而這次柯文哲吃飽後也不免俗地在牆上簽名留念，只是跟郭簽名的牆不同一塊，簽的字也比較小。相較於郭台銘在端午節、8日的晚上到台北市南機場夜市發香包、吃小吃，郭台銘直接把名字簽在柯文哲簽的名字上頭，柯文哲顯得十分客氣。



柯文哲認可的粉絲團“柯粉俱樂部”17日下午在媒體群組公布柯文哲18日下午將到雲林參訪的行程，包括到阿國獅魷魚嘴羹用餐、到鎂利格膠磁公司座談、參訪弘揚食品公司與元進莊企業，最後一站則到北港朝天宮參拜。