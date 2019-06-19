廈門五通客運碼頭三期啟用　原候船樓六倍大

往返金廈小三通的廈門五通碼頭三期候船樓啟用，是原來的六倍大，更大、更明亮、更現代化。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月19日電（記者 黃文杰）海峽論壇今年邁入第十一屆，兩岸交流進入新時代，大陸秉持“應通盡通”，金廈小三通也全面升級，往返金廈的廈門五通客運碼頭三期候船樓，在海峽論壇開始之前啟用，服務旅客吞吐量提升到每年350萬人次，最大可到500萬旅客人次。



三期新增18條配置有新型智能驗證台的出入境人工查驗通道，22條出入境自助查驗通道，金門來廈門，廈門去金門，提供更新、更大、更快、更明亮、更智能化的旅客服務。



廈門五通客運碼頭三期候船樓是在6月3日啟用，二期舊候船樓也一併熄燈關閉，全數移到新大樓，新候船樓位於舊候船樓東側，新樓是原樓6倍大，外觀充滿現代感。



碼頭三期岸綫長度約356米，客運泊位從原本的4個增至6個，目前參與運營的船舶共10艘（廈、金各5艘），每天往返船班36班（18班進境、18班出境）。



三期新候船樓出發大廳，設有多台自助機，旅客利用自助機完成證件信息驗證及航班預訂，自助更便利，比如自助購票、自助檢票、自助通關，自助登船等，可以全程自助。



旅客只需在閘機前掃描證件，驗證通過後檢票閘機自動放行，然後只需站在閘機前“刷臉”，即可自動開閘登船。



旅客在五通碼頭到達廳可直接訂購航空公司的機票；已提前購買機票的旅客下船通過聯檢後，可直接在碼頭海空聯運專用櫃台換取登機牌，辦理行李安檢托運手續。



同時，台灣各家航空公司均推出了“小三通”電子套票，旅客在五通碼頭乘船到達金門，可直接在金門機場轉機飛往台北、高雄、台中、台南、嘉義五個城市。



據指出，廈金航綫自2001年1月2日開通，旅客運輸量從當年的20835人次發展到2018年的1745187人次，增長83.76倍。



截至2018年底，累計有1787萬人次通過廈金航綫往返兩岸。



今年4月，“金門自由行”在大陸深受歡迎，廈金航綫單月客運量達173663人次，達到航綫開通18年來單月客運量歷史新高。