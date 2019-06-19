深綠長老教會牧師翁世俊：蔡賴配不可能

對於初選結果，翁世俊表示，將會與獨派一同思考如何反制，將不會支持破壞初選的綠委。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月19日電（記者 洪德諭）民進黨初選落幕，由蔡英文勝出。深綠長老教會民主陣線聯盟發起人、長老教會高雄中會牧師翁世俊接受中評社訪問表示，對於初選結果將會與獨派一同思考如何反制，將不會支持破壞初選的綠委；至於2020蔡英文的副手，翁認為，蔡賴配不可能，蔡英文會選社會人士非具有政治能力者。另外，是否會支持基督教色彩濃厚安定力量提名的“立委”，翁說，會以質與過去表現作綜合評估。



翁世俊為長老教會高雄中會牧師，在這次初選發起長老教會民主陣線聯盟，發動初選不支持蔡英文的連署。在18日以反公投送終等主題的記者會後，接受中評社訪問提出上述說法。



對於初選結果，翁世俊表示不認同，他分析，民進黨初選結果5家民調接近，過程中機制、時程也一再變更，根本是為了蔡英文量身訂做，賴清德就如同無黨籍台北市長柯文哲所說的“被做掉了”，從此也可以看出蔡英文是權謀獨裁的“總統”。



初選過後，翁世俊指出，長老教會民主陣線聯盟有機會將會與獨派、愛台灣的人士站在一起，看如何做出反制，由於初選才剛結束，目前還在整合獨派的聲音，並思考如何合作。



“立委”方面，翁世俊說，民進黨的“立委”若不尊重民意，或是在初選過過程不尊重制度，站在信仰、民主的機制的立場不可能會支持這樣的“立委”。



與基督教有深厚關係的反同團體安定力量在5月底組黨，預計將提名10席區域“立委”，針對長老教會與安定力量的關係，翁世俊表示，未來將會與安定力量在家庭守護的議題上會合作，是否會支持安定力量的“立委”？翁世俊說，還是會綜合考量，以“立委”的質或平常表現作評估。

