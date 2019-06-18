空中客車宣佈啟動超遠程型A321XLR項目

中評社香港6月18日電／歐洲飛機製造業巨頭空中客車公司17日在第53屆巴黎—布爾歇國際航空航天展覽會（巴黎航展）開幕當天發佈新聞公告宣佈，正式啟動航程最遠的單通道客機—A321XLR項目，該機型將成為空客A321neo系列飛機的最新成員。



根據公告，A321XLR飛機是空客為了響應市場對於更遠航程需求的下一個革命性舉措，它比上一代競爭機型的單座燃油消耗將降低30%，從而為航空公司創造更多價值。



據新華社報道，從2023年開始，A321XLR飛機將能夠提供前所未有的超遠程航程，最高可達4700海里，與遠程型A321LR相比航程增加15%，同時擁有與之相同的燃油效率。



空客公司介紹說，憑藉這一增加的航程，航空公司將能夠使用運營成本更低的單通道飛機投入航程更遠但客流相對較少的航線運營，而目前這些航線有許多只能由更大但效率更低的寬體飛機提供服務。



具體而言，這一新的機型將使運營商能夠在全球範圍內開闢新航線，例如印度至歐洲或中國至澳大利亞，並進一步拓展A321neo系列飛機在歐美之間的不經停直飛跨大西洋航線網絡。



17日，黎巴嫩的中東航空與空客公司簽署了協議，訂購4架超遠程型A321XLR飛機，使其成為該最新改進型號的啟動用戶。總部位於美國洛杉磯的航空租賃公司（ALC）當天也與空客公司簽署一項協議，訂購27架該款型飛機。



據悉，空客A320neo系列飛機是全球最暢銷的單通道飛機系列，自2010年項目啟動至今，A320neo系列飛機已獲得100多家客戶總計超過6500架的確認訂單。該機型採用了包括新一代發動機和鯊鰭小翼在內的最新科技，與上一代機型相比燃油消耗顯著降低。