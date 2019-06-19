國民黨初選“國政”願景電視發表會流程

孫大千代表韓國瑜出席國政願景電視發表會說明會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選“國政”願景電視發表會，今天傍晚由國民黨智庫舉行說明會，向參選人陣營說明發表會流程、進行方式等，並抽籤決定發言順序。



國民黨初選參選名單包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋和孫文學校總校長張亞中。今天的說明會各陣營都僅派出幕僚參加，主要是韓的部分由前“立委”孫大千代表，郭的部分由永齡基金會執行長劉宥彤代表。



國民黨智庫主辦3場“國政”願景電視發表會，首場將於25日在高雄舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及“國安”，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。



依智庫目前的規劃，發表會將由黨主席開場談話後，第一階段由參選人每人發表12分鐘，第二階段則是現場問答，題目將預先公布，並現場抽兩題回答，每人每題回答3分鐘。



而參選人的發言順序，由於此次發表會不在電視台的棚內錄影，現場抽籤恐會造成混亂，因此採事前抽籤決定發言順序。



國民黨2020初選民調將在7月8日至14日舉行，7月15日公布結果，7月17日提報中常會，7月28日的全代會正式通過提名。