韓國瑜行銷石斑魚　香港海鮮業者擴大採購

韓國瑜會見香港海鮮業聯合總會主席李彩華。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月18日電（記者 蔣繼平）響應中國國民黨高雄市長韓國瑜“人進來、貨出去”的政策，香港海鮮業聯合總會主席李彩華18日率隊來訪高雄，預計明年開始擴大向高雄採購更多的魚貨，從每年全台4000公噸增加至6000公噸。韓國瑜也感謝香港對高雄石斑魚質量的肯定。



香港海鮮業聯合總會成立於1998年，為東南亞最大海鮮水產行業協會，長期向東南亞及台灣採購新鮮海鮮，目前每年約向台灣進口4000公噸石斑魚。李彩華率領該會一行20人前來拜會韓國瑜，並由台灣石斑魚大王戴昆財陪同，針對高雄的水產品交換意見。



李彩華表示，過去一年採購全台4000公噸魚貨，因為認同韓市長的“人進來、貨出去、高雄發大財”，非常期待能夠跟高雄進行合作，才會安排這次的拜訪，並且希望採購更多高雄的魚貨，支持韓國瑜的政策。



韓國瑜表示，高雄一年水產出口產量約51萬公噸，產值約新台幣325億元，皆占全台第一，穩定的外銷訂單對農漁民而言非常重要，市府的責任便是宣導並把關產品的素質，期待各界好朋友繼續喜歡並愛用我們高雄的產品。



海洋局長趙紹廉也趁機宣傳高雄水產品牌“高雄海味”，近年來積極率領業者參加日本、比利時及波士頓等國際食品展，今年更將輔導業者前往香港參加亞洲海鮮展，加強行銷本市水產品。