習近平對四川長寧6.0級地震作出重要指示

中評社北京6月18日電／北京時間6月17日22時55分，四川宜賓市長寧縣發生6.0級地震，震源深度16公里。截至目前，地震已造成13人死亡、158人受傷、14萬餘人受災，部分水電、交通、通信等基礎設施受損。



新華社報道，地震發生後，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力組織抗震救災，把搜救人員、搶救傷員放在首位，最大限度減少傷亡。解放軍、武警部隊要支持配合地方開展搶險救災工作。注意科學施救，加強震情監測，防範發生次生災害，儘快恢復水電供應、交通運輸、通信聯絡，妥善做好受災群眾避險安置等工作。當前正值汛期，全國部分地區出現強降雨，引發洪澇、滑坡等災害，造成人員傷亡和財產損失，相關地區黨委和政府要牢固樹立以人民為中心的思想，積極組織開展防汛搶險救災工作，切實保障人民群眾生命財產安全。



中共中央政治局常委、國務院總理李克強作出批示，要求抓緊核實地震災情，全力組織搶險救援和救治傷員，儘快搶修受損的交通、通信等基礎設施。及時發佈災情和救災工作信息，維護災區社會秩序。水利部、應急管理部、自然資源部要指導協助相關地方切實做好汛期強降雨引發各類災害的防範和應對。



根據習近平指示和李克強要求，應急管理部、國家衛生健康委等部門已派出工作組趕赴災區指導救援救災。自然資源部、水利部等有關部門正指導地方排查震區周邊風險隱患點。四川省、宜賓市正組織橋梁、地質專家以及救援隊等力量開展救災工作，並緊急調撥帳篷、棉被、折疊牀等救災物資運抵災區。抗震救災各項工作正在緊張有序進行。