民進黨19日正式提名蔡英文

中評社北京6月18日電／民進黨明天將召開中執會正式公告提名蔡英文參選2020“總統”大選，蔡英文也將赴中央黨部發表談話；民進黨秘書長羅文嘉今說，預計7月底完成區域“立委”提名、8月底完成不分區名單，9月召開全代會。



面對2020大選，羅文嘉說，“民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌，還要拿出我是一個好的政府”。



蔡英文13日在民進黨“總統”初選民調勝過前“行政院長”賴清德，民進黨明天將召開中執會，議決並公告蔡英文為2020年第15任“總統”提名候選人；中執會通過後，蔡英文將赴民進黨中央向中執委致意並發表談話。



中央社報道，羅文嘉今天受訪提到接下來的選務日程規劃，他說，暫訂在7月底前，完成24個“立委”選區徵召作業；預計在7月10日召開中執會，成立不分區提名委員會，由提名委員會決定不分區名單；8月底完成不分區；9月召開全代會；全代會前後，“立委”、“總統”的競選總部應該都要能夠成形運作。



羅文嘉說，他與黨主席卓榮泰有找出過去3屆成立不分區提名委員會的名單，總是會有黨內比較有威望的大老參與運作，也會有專業上的考慮。



羅文嘉透露，他與卓榮泰討論過，希望最終能拿出一個可以跟其他政黨競爭、在社會上有一定號召力、將來在“立法院”具有作戰能力與問政實力的名單。



被問到這個不分區名單與2016年的不分區名單風格會有何差別；羅文嘉說，民進黨現在是執政黨、又是“國會”過半，問題是明年能否維持行政權？能否“國會”過半？不能拿2016年的狀況來思考2019年的“立委”名單，所以，作戰能力很重要，假設明年沒有取得行政權，又是“國會”少數，不分區必須具有某種影子“內閣”的作戰能力。



對於與他黨合作，羅文嘉說，曾與時代力量黨主席邱顯智見面，建立窗口，但並未具體討論，至於與社民黨則還沒有討論。



羅文嘉也提到，香港反送中的例子，讓台灣選民建立起抗中的意識，接下來民進黨要把時間力氣花在補不足的地方。



他說，不能因為台灣抗中意識起來，就以為人民一定百分之百支持民進黨，因為很大一部分的選民不是把這個列為優先議題，“民進黨不能只靠民主牌、安全牌、主權牌，還要拿出我是一個好的政府這件事。”



羅文嘉表示，簡單講，人民要一舉兩得，人民不會只要拿其中一個，人民要的就是“政治、經濟都100分”，民進黨要想辦法在這部分滿足人民需求。