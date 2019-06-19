韓國瑜6/22台中造勢　許淑華：嘉年華

“神力女超人”藍委許淑華將擔任韓國瑜台中場造勢主持人。（中評社 資料照） 中評社台中6月19日電（記者 林谷隆）高雄市長韓國瑜將於6月22日在台中七期空地舉行造勢大會，最終流程在18日下午確認完成，活動主題定為“榮耀新中華、歡樂向前行”，韓國瑜將於晚間7點大進場，主辦方估計至少10萬人到場，重現200攤國瑜市集，創造韓粉商機。擔任活動主持人的藍委許淑華表示，台中場造勢營造為歡樂的嘉年華氣氛，活動中會穿插許多表演團體，邀請民眾帶著愉快的心情來同歡。



韓國瑜台中場造勢，主持人群包括南投“立委”許淑華、台中市議員李中、黃馨慧、台中市原住民議員黃仁、台中廣播總經理莊子富、台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀、應曉薇、新北市議員唐慧玲，主持人多達10名，將輪流上台炒熱活動氣氛。



許淑華接受中評社電訪表示，這場活動是中台灣挺韓的主場，鄰近縣市都會有人來參加，包括她的選區南投都有韓粉自發性集結，要一起包車到台中，苗栗也有幾位縣議員會到場。



許淑華提到，上次雲林造勢後，韓國瑜建議台中場可以營造比較歡樂的氣氛，就像去年高雄三山造勢的氣氛，所以這一場安排許多表演團體，讓韓粉可以參加一場嘉年華式的造勢活動。



流程部分，活動從下午3點開場，政治人物從下午5點上台助講，中間穿插原住民舞團、舞現精神藝術團、天藝舞蹈團、玄門太鼓團接續表演，由台中市議員朱暖英、前胡志強市府團隊官員組成的“閃亮台中”樂團也會登台演出。



壓軸韓國瑜預定在7點到場，由150位旗手開道陪同進場，隨後進行演說，活動預計進行到在晚間8點。