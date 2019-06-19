國民黨初選政見會下周高雄先發　順序底定

程美華轉述說明會狀況。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選“國政”願景電視發表會首場將於25日在高雄舉行，今天傍晚由國民黨智庫舉行說明會，向參選人陣營說明發表會流程、進行方式等，並抽籤決定發言順序。經抽籤後，高雄場的發表會第一階段，將依順序由前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫發表政見。



第二階段的現場問答部分，第一題的回答順序是朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第二題回答順序則為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。



國民黨智庫主辦3場“國政”願景電視發表會，首場將於25日在高雄舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及“國安”，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。



國民黨文傳會代理主委程美華在說明會後轉述表示，三場電視發表會將由資深主播沈春華主持，而每位參選人能帶30位應援團到場觀看，但台下不能有造勢或是呼口號以及鼓掌等行為，避免現場秩序混亂。但參選人在發表政見，都可以帶道具、手板或簡報等來輔助。



另外，發表會會先由黨主席吳敦義開場談話，並和5位參選人大合照象徵團結，再開始電視發表會流程。



代表郭台銘出席說明的永齡基金會執行長劉宥彤則說，郭本希望電視發表會不要只有死板板的站在台上講話，這樣年輕人一下就轉台，根本不會想看，但智庫方面表示，過往的“總統”格局電視發表會都大約是比較正經八百的方式來呈現，所以此部分他們就是表達意見。