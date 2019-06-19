中評關注：林鄭向香港市民致歉　冀同心同行

林鄭月娥昨日下午在政府總部會見傳媒，就修例向全港市民道歉（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月19日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥昨日下午在政府總部會見傳媒，對於由修訂《逃犯條例》引起的爭議向全港市民真誠道歉。林鄭月娥表示，已聽到市民對修例的憂慮，並承認產生爭議是因為政府處理工作有不足，希望盡快修補社會撕裂，與市民同心同行。



“經過連續兩個周日的大型遊行，市民透過和平理性的方式，表達對修訂《逃犯條例》的憂慮，表達對政府，特別是對我個人的不滿及失望，我都一一聽到，亦有認真的反思和反省。”林鄭月娥說，對於參與遊行集會的市民、維持治安的警隊同事及採訪的記者在衝突中受傷，感到十分難過。



林鄭月娥向參與和平集會遊行的年輕人表示，了解大家希望特首是一個懂得聆聽、尊重、關心年輕人的特首，而事實上，“與青年同行”是她參選行政長官的承諾。林鄭月娥深信香港青年期盼香港是一個仁愛、有良好管治、有希望的社會。



林鄭月娥強調，作為特首要更加努力，平衡社會不同意見，了解市民的想法和感受。衷心希望香港經歷過這次事件，受傷的人能夠盡快康復，社會的裂痕能夠盡快修補。“香港是我們大家的，只有大家同心同行，才可以為香港帶來希望。”



在回應記者提問時林鄭月娥提到，相信未來三年的工作將會非常困難，但她和她的團隊都有信心，會加倍努力，希望可以重建起香港市民對於特區政府、對於她本人的信心，令特區政府更加有效、更加務實地開展大量拓展經濟、改善民生的工作。



行政會議非官守議員昨日發表聲明指，行政長官已就《逃犯條例》的修例作進一步回應，亦留意到行政長官表示會更加努力，平衡社會不同意見，了解市民的想法，與市民同心同行。行政會議非官守議員會以香港的長遠和整體利益為依歸，繼續鼎力協助行政長官施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭，讓各界和政府可重新聚焦重要的經濟和民生工作。



行政會議成員湯家驊認為，林鄭月娥已就修例事件向市民作出真誠道歉，並回應了一些訴求，希望相關爭議可告一段落，未來政府要加強與社會各界溝通，切實掌握民情。

