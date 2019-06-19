國民黨初選三場電視政見會　提問題目曝光

說明會現場。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨2020初選“國政”願景電視發表會首場將於25日在高雄舉行，18日傍晚由國民黨智庫舉行說明會，向參選人陣營說明發表會流程、進行方式等，並抽籤決定發言順序。而發表會中的提問題目也曝光，高雄場主題為憲政、外交、兩岸及“國安”，題目分別為如何導正目前違憲亂政情況？“中華民國”如何走出外交困境？如何化解兩岸僵局、開創新局？如何捍衛“中華民國”的“國家安全”？



國民黨智庫主辦3場“國政”願景電視發表會，首場將於25日在高雄舉行，接下來29日舉辦台中場，7月3日台北場，每場各有4大議題，高雄場為憲政、外交、兩岸及“國安”，台中場則是青年、社會、文化及教育，台北場為經濟、財政、環境、能源。



經18日晚上的抽籤後，高雄場的發表會第一階段，將依順序由前台北縣長周錫瑋、高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、鴻海董事長郭台銘、前主席朱立倫發表政見。



第二階段的現場問答部分，第一題的回答順序是朱立倫、郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋，第二題回答順序則為郭台銘、張亞中、韓國瑜、周錫瑋、朱立倫。第二階段的問題將在當天，由4個主題的題目中抽出2個，由5位參選人各3分鐘分別回答提問。



而台中場的主題青年、社會、文化及教育，題目分別為，如何實現年輕人的夢想？如何維持勞資和諧、保障勞工權益？如何導正目前偏差的文化政策？如何撥亂反正，解決教育問題？



台北場的主題經濟、財政、環境、能源，題目分別為，如何解決五缺問題，促進經濟發展？ 如何維持財政穩健、租稅公平？台灣的能源政策如何永續發展？如何有效改善空氣污染問題？