中評鏡頭：廈門第八市場　老廈門的海鮮廚房

生猛魚蝦貝類多到數不清，都是老饕的極品最愛（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月19日電（記者 黃文杰）因為採訪第十一屆海峽論壇的機緣，來到鷺島這做美麗城市，一路看到繁榮進步，更想一探“老廈門”生活氣息，有人建議來廈門第八市場，簡稱“八市”，這座城市現存最古老、菜品最豐富的菜市場，因為鄰近碼頭，海鮮種類琳瑯滿目，生猛魚蝦貝類多到數不清，都是老饕極品最愛，也是料理海鮮的最大廚房。



“八市” 一是從開禾路口，延伸到開元路口的“開禾市場”，二是常被稱作“八市內場”的 “十”字形的營平市場。



網路旅遊介紹，夏商水產批發市場和廈門第八菜市場，是廈門兩個最大的活鮮市場。



不過夏商水產批發市場地理位置比較偏，知名度也不如八市，除了老廈門人來採買，更多是遊客來體驗“菜市仔”的生活。



八市離輪渡碼頭和中山路都非常近，由於在景點附近，交通也很方便，所以人流量也一直很大，



也因為要看傳統市場，挑選“早市”來逛。



見到“開禾路”的大型牌坊，一走進來就感受市場熱鬧，閩台本來同一家，生活習慣相似，飲食文化更是同樣豐富，海鮮種類“基本款”類似，但是更多“不熟悉”也“不認識”。



八市的海鮮大多來自鷺江道輪渡那邊的碼頭，每天漁民打上來的新鮮海貨，第一時間就會送到這裡來進行銷售，還有就是店家大宗批發給餐廳，不急著吆喝，慢慢挑慢慢比較。