民進黨今開中執會　正式提名蔡英文爭取連任

民進黨19日將召開中執會正式提名蔡英文爭取2020連任。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電（記者 洪德諭）民進黨初選民調13日公布，由蔡英文勝出。民進黨中央預計將會於19日下午將會召開中執會公告民進黨2020大選提名候選人，蔡英文也將會前往黨中央向中執委致意並發表談話。



民進黨初選電話民調10日起進行，12日順利完成，13公布的對比民調數字，5家民調公司平均後，二組數字分別為：蔡英文35.67%，國民黨籍高雄市長韓國瑜24.51%，無黨籍台北市長柯文哲22.70%；賴清德27.48%，韓國瑜23.47%，柯文哲27.38%。



在結果出爐後，民進黨預計將於19日下午召開中執會，提請議決及公告民進黨2020大選提名候選人。民調勝出的蔡英文預計也會於19日下午前往黨中央向中執委致意並發表談話。



針對“立法委員”，民進黨秘書長羅文嘉表示，24個“立委”選區的徵召作業暫訂在7月底前完成，不分區則會在7月10日召開中執會成立不分區提名委員會，並由委員會決定不分區名單，預估8月底將會完成，9月再召開全代會。



羅文嘉也說，不分區提名委員會會由黨內比較有威望的大老參與運作，也會有專業上的考慮，希望最後能提出一份在社會上有號召力、能跟其他政黨競爭、未來在“立法院”有作戰、問政實力的名單。



至於與其他政黨合作？羅文嘉說，曾與時代力量黨主席邱顯智見面，但無具體討論，社民黨則還沒有討論。