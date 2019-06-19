民調專家梁世武：綠初選民調替蔡英文解套了

世新大學公共關係暨廣告學系教授兼知識經濟發展研究院院長梁世武。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電（記者 倪鴻祥）民進黨2020初選民調因為納人手機調查，引發社會各界爭議其可信度，世新大學公共關係暨廣告學系教授兼知識經濟發展研究院院長梁世武接受中評社訪問時表示，這次初選相當程度替蔡英文解套，因為蔡之前調查都20%不到，現在卻有百分之三十幾。此外，梁世武也強調，大概今年9月之後，一旦藍綠參選人都確定、無黨籍台北市長柯文哲等人也確定要不要選，屆時2020大選民調可信度才會比較高，至於現在藍綠或各界民調，都不過是一種想像而已。



梁世武，台灣科技大學管理學院資訊管理學系博士，台灣民意學會創會成員之一，曾任世新副校長兼總務長、知識經濟發展研究院院長、民調研究中心主任，研究民調超過25年。



梁世武向中評社表示，每個政黨在進行初選民調時，都會有各種政治作為，有助於民眾在接受政黨初選民調時的表態。



例如，一是民眾對手機調查與家用室話調查的認知與態度，會不會認為是賴清德讓步的合理探測？



二是民進黨中央或地方派系，如果在初選民調前補助地方治水或建設預算，也會對影響民眾在接受民調時的選擇。



他指出，上述及其他作為，包括對整個意見氣候、政治態勢、政治氛圍等政治作為，其實背後可能進行了很多次，但很多民眾根本看不清楚，所以不知道在接受民調時已經被影響了。



他認為，民進黨這次初選民調，許多民眾都知道民調時間，有的回家、或是拿手機等著接受調查，所以民調結果在相當程度上已經替蔡英文解套了，因為蔡之前調查都20%不到，現在卻有百分之三十幾。



他強調，基於相同道理，國民黨初選民調時，因為這段期間有黨內分裂、團結等議題，也有電視政見會、參選人造勢活動等作為，應該也有助於國民黨支持度的提升。



民調專家、台灣大學政治學系退休教授洪永泰認為民進黨的初選民調納入手機調查，是“台灣民調史上最黑暗的一天”，梁世武傾向用“社群時代失焦的調查研究方法”來形容，因為社群時代的調查方法是多元的，而手機和網路調查一樣存在“沒有可供清查的涵蓋率”，即沒有樣本依據或母體不完整的問題。



梁世武向中評社指出，即使依照通訊傳播委員會（NCC）公布的手機號碼，也有一些問題無法解決，例如無法區別究竟是個人或商用的手機，以及1人擁有2支以上手機門號的情況等。



他表示，這次民進黨初選民調意義，其實只是提醒各位，社群時代失焦的民意調查，要考慮到手機及網路調查的存在，只是這部分仍有問題未解決。



他指出，在台灣經過使用調查，發現單純用手機約為25%，單純用家用室話約為7%，兩者都用大約66%，所以如果要納入手機調查的話，最大的可能，就是將單純用手機的25%調查做為一個權值，將使用家用室話（含兩者並用）約75%調查加權後做為另一個權值，然後兩者進行比對。



他說，手機調查的權值與家用室話調查加權的權值不能合併，因為就像土豆和蕃薯雖然都是澱粉，但不可混為一談是一樣的道理，而且手機、網路調查還需要經過實證的過程。