中評鏡頭：來廈門八市　吃奇特美食也吃回憶

阿杰五香，也是來廈門八市，最多人指定來品嚐。（中評社 黃文杰攝） 中評社廈門6月19日電（記者 黃文杰）利用採訪第十一屆海峽論壇的空檔，來到最有老廈門的生活氣息的地方，就是簡稱“八市”的廈門第八市場，這裡仍是廈門人主要採買生鮮蔬果魚蝦地方，但這裡也隱藏許多廈門道地傳統美食，吸引不少觀光客慕名而來，為此還有人專門製作“美食攻略”地圖，按圖索驥，吃遍老廈門人的美食。



“八市” 一是從開禾路口，延伸到開元路口的“開禾市場”，二是常被稱作“八市內場”的 “十”字形的營平市場。



八市離輪渡碼頭和中山路都非常近，由於在景點附近，交通也很方便，所以人流量也一直很大，卻不是走馬看花，而是真正保留住老廈門的飲食生活。



選擇“早市”來八市，有別於傳統觀光客的走法，沿路會看到肩挑著扁擔來賣菜，老婆婆坐在騎樓吃起“鍋邊糊”，類似台灣熟知鼎邊銼，一碗豐盛食料，吃完精神跟著來。



來廈門八市，也歡迎來挑戰奇特食物，那就是寫著“土笋凍”，一種海蟲體液凝結成的塊狀物，果凍口感，但眼睛又看得到海蟲，加入簡易佐料，也是不錯吃。



美食地圖攻略也會介紹“阿傑五香”，光看名字，還以為是“五香”乖乖，結果五香，類似台灣“雞卷”，店家不斷油炸酥亮，幾乎來八市遊客都買來吃。



還有人推薦是鍾麗君的滿煎餅，外表其貌不揚，但是酥脆、軟糯和甜香，還帶著花生的顆粒感，柔軟Q彈，也是不錯吃。



八市排隊都是在地人愛吃老攤，過去供應著漁民及碼頭工人，陪伴數代廈門人長大的好味道，想要吃在地廈門美食非到八市不可。



另外，這裡也有許多南洋風的老建築，好比文創地標《吉治百貨》，裡面也販售的是老廈門人的美好回憶。