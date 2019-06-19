台南藍議員李文俊：韓人氣最強沒有衰退跡象

中國國民黨台南市議員李文俊。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月19日電（記者 趙家麟）中國國民黨2020初選即將登場，國民黨台南市議員李文俊18日接受中評社訪問表示，到目前為止，中南部的基層，韓國瑜最接地氣，郭台銘空軍也有進展，但陸軍還在苦苦追趕韓。



李文俊，台南遠東科技大學畢，59歲，從基層里長做起，歷任原台南縣善化鎮長、鎮代會主席及台灣省農會理事，縣市合併後兩屆台南市議員。



今年5月曾爆出“朱立倫參選2020“總統”後援會”粉專社團被更名“郭台銘成吉思汗鐵衛營”的事件，因李文俊的特助捲入紛擾，李當時澄清尊重粉專社團的自主性，因此成了媒體焦點。對國民黨而言，李是南台灣少數具基層選舉實戰經驗，同時關注網路社群動向的地方政治人物。



國民黨2020提名初選，確定包括高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中5人，預計7月5日至15日舉行民調，7月16日公布全民調結果，7月28日全代會通過提名人選。



李文俊表示，藍軍在中南部，韓國瑜接地氣的程序，到目前為止，仍是一支獨秀；“連我們善化這個小鎮，年紀稍長的三姑六婆、老人，當韓國瑜在台北、花蓮、雲林的造勢活動前，都會有很多人還跑來我服務處詢問是否有派車，準備一起為韓加油打氣！我們沒有派車接送服務，但看到的造勢活動，卻是人山人海。”



李文俊指出，他自己有30年的選舉經驗，認為平民百姓的民心向背才是選舉勝負關鍵所在。“這些婆婆媽媽、鄉村的老人家，平常不涉政治，但是，鄰里巷弄、市場裡的家常談話，卻有強大的推波助瀾與感染效果，韓國瑜現在是他們口中最受支持的人，這個現象也是藍軍其他參選人沒有的。”



李文俊認為，台灣許多電子媒體、傳統紙媒普遍都有很鮮明的黨派立場，且各護其主，公佈的民調可信度愈來愈低；例如，近來指韓國瑜民調支持度下，他都是“看看就好”，因為，和他親身接觸到的民意感受不同，韓的人氣依舊是最強的，並沒有衰退的跡象。



他指出，韓國瑜的台北、雲林造勢，動輒十幾萬人，依他的了解，這些人多數是自動前往，這是非常不容易的事；“就算台北、雲林是同一批人，這種熱情也是很不得了啊！”後續還有台中、高雄造勢場次，挺韓的規模與熱度都值得密切觀察。



李文俊說，黨內初選，韓國瑜目前主要的競爭者是郭台銘，郭是事業有成的企業家，但與韓國瑜比較，在中南部接地氣的程度不若韓，換句話說，郭的陸軍還在後頭苦苦追趕。



至於空軍，他觀察挺郭的網路社群人數確有成長，在5月發生的朱立倫粉專社群更名為挺郭的事件後一周的紛擾期，挺郭的粉專社群人數還能增加3500人以上，這代表了郭的空軍在繼續的成長。



但李文俊認為，空軍終究是飄忽不定，郭最後與韓的決戰還是要靠陸軍。值得注意的是，地方人脈基礎很好的前“立法院長”王金平，最後是否與郭台銘有合作的可能？這對壯大郭的陸軍會有影響，這部分還待進一步觀察。



李文俊表示，他目前沒有支持黨內初選的特定人選，許多地方藍軍政治人物也都還沒有公開表態，主要關鍵在於要持續觀察韓、郭的表現，以及和地方連結的程度。



但李文俊強調，初選只是黨的提名過程，參選人各憑本事盡力爭取支持就好，對於真心挺國民黨的人而言，並沒有非韓不投或非郭不投的事，最後不管提名哪個人，空軍、陸軍都要挺國民黨的正式提名人，因為，國民黨實在被民進黨欺侮得太慘了，2020大選的總目標就是民進黨下台。