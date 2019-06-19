王韓關係生變？陳釘雲：王金平不幫韓要幫誰

彰化農田水利會前會長、藍營本土派大老陳釘雲。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月19日電（記者 林谷隆）彰化農田水利會前會長、藍營本土派大老陳釘雲接受中評社訪問表示，韓國瑜去年參選高雄市長時，與王金平的關係相當好，但是後來有些事情，韓處理與王的關係有些不周延，特別是剛當選時，是楊秋興在喬高雄市政府的人事，結果媒體影射對象是王院長，王很火大，韓對王也沒有做過多解釋，導致王韓關係慢慢生變。



陳釘雲也說，最近他也建議韓國瑜，一定要再請王金平幫忙，王不會幫郭台銘，因為郭背後是馬英九，韓多找王拜託幾次，就會成了。



陳釘雲，1935年生，中興大學農經系畢業，從1967年進入彰化農田水利會，歷經股長、管理師、總幹事到連任五屆彰化農田水利會長，在水利界服務將近40年，也曾擔任台灣土地銀行董事、國民黨中常委等職，馬英九執政時獲聘為“總統府國策顧問”，為彰化縣藍營本土派大老。



藍營水利系統大老陳釘雲18日在台中住家接受中評社專訪，暢談郭韓之爭與王金平在國民黨初選中的角色變化。



陳釘雲表示，他跟王金平非常好，交情長達幾十年，2011年馬政府增聘“國策顧問”，原本馬英九沒有屬意聘任他，但是王金平在“五人小組”中，強力推薦他擔任，最後馬從善如流，他才能擔任“國策顧問”。



他認為，王金平在政壇搞這麼久，確實有一點勢力。今年三月初，王在台北召開記者會，宣佈投入2020大選，特別邀他到台北參與，會前在會議室開會，他向王表態，彰化一定挺，但是王越搞好像民調卻一直拉不上去。



陳釘雲判斷，王金平不會參選2020的可能性相當大，因為王過去最親密的好友，張榮味系統、顏清標系統已經站出來支持韓國瑜，這是客觀的情勢發展。



韓國瑜去年參選高雄市長時，與王金平的關係相當密切，但是最近“王韓關係”好像有些變化？



陳釘雲回答，韓國瑜當選高雄市長以前，已經離開政壇一段時間，處理與王院長的關係，有一些不夠周延。韓宣布當選時，就應該邀請王金平到場，當場把王抱起來，因為王在高雄市長選舉是出錢出力，尤其在原高雄縣，幫了很大忙，這個過程前高雄縣長楊秋興也很賣力，但是王金平跟楊秋興是不同派系，兩人交情也沒有那麼好。



他提到，當選後，楊秋興纏著韓國瑜喬人事問題，媒體也爆料有藍營大老拿了一份名單給韓，卻影射是王院長，這讓王相當火大，因為韓當選後只帶過大批媒體去拜會王金平，根本沒有向王徵詢人事問題，看到媒體的影射，韓也沒有做過多解釋。

