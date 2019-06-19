中評關注：柯比變大尾？柯粉志工見到老中青

柯文哲與柯粉志工合照，志工年齡層分布老中青三世代。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北6月19日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲18日在北市府顧問蔡壁如的陪同下，請假到雲林縣行腳，大啖當地美食、與柯粉合照、參訪地方企業，及參拜北港朝天宮。雖然柯文哲受訪時表示，“我不是來造勢的，只是單純參訪”，但是一張“柯粉俱樂部”志工與柯文哲的合照卻透露出重要訊息，恐怕在藍綠陣營初選內鬥的過程中，柯文哲已“惦惦吃三碗公”（指默默耕耘），實力比想像中要大。



一般來說，各項民調都顯示柯文哲獲得年輕族群的大力支持，除了市府幕僚是年輕人居多外，柯文哲認可的粉絲團“柯粉俱樂部”發言人林珍羽也是80後的年輕人，會錯讓人以為柯文哲只受到年輕人的歡迎。而柯文哲前陣子到台中、彰化、高雄、宜蘭等地行腳時，也有不少“柯粉俱樂部”年輕志工自費跑到柯文哲的地方行程，並在一旁陪同、維持拍照動線。



但是柯文哲18日下午到雲林，最後一站參拜北港朝天宮後，與“柯粉俱樂部”當地志工的合照，這群志工的年齡層分布老、中、青三個世代，每位志工都統一穿著柯文哲官方發行T恤，包括2018年台北市長選舉募款時發售的“keep it possible”、柯前陣子走媽祖遶境時設計的T恤，猶如一批訓練有素的“柯家軍”，隨時都能上場扶轎。



在雲林縣這個傳統農業大縣裡，恐怕也輻射出全台支持柯文哲的柯粉族群，並不僅限於20至39歲的年輕族群的影像，而這個週末（21、22、23日）柯文哲也預計前往花蓮、台東參訪，測試自己在東部的人氣。柯文哲可能在這段兩黨初選內鬥“沉潛”、被邊緣化的日子，默默地茁壯了，面對2020不管柯文哲參不參選，都將是一股無法被藍綠陣營忽視的第三勢力。



柯文哲認可的粉絲團“柯粉俱樂部”在媒體群組公布柯文哲18日下午將到雲林參訪的行程，包括到阿國獅魷魚嘴羹用餐、到鎂利格膠磁公司座談、參訪弘揚食品公司與元進莊企業，最後一站則到北港朝天宮參拜。