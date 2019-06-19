中評觀察：賀一誠參選澳門特首　各方肯定

賀一誠（中評社資料照） 中評社香港6月19日電（評論員 陳倩羚）澳門立法會主席、前澳區全國人大代表賀一誠，6月18日正式宣佈參與今屆澳門行政長官選舉。他於4月18日已表明參選意向，並於4月23日獲全國人大常委會批准辭去全國人大代表職務，以滿足參選特首的必要條件。更早前，賀已向葡國領事館申請放棄葡籍，以平息外界對其擁有雙重國籍的質疑。



本屆澳門行政長官選舉日期訂於8月25日。截至目前，已有4名人士公佈有意參選，分別是被視為熱門人選的立法會主席賀一誠、投資顧問公司董事梁國洲、市民許榮聰及市民梁婷婷。是次特首選舉呈現多方參與的良性競爭局面，其中，賀一誠明顯在社會各界擁有最高呼聲，相信其最終當選的可能性相當大。



現年61歲的賀一誠，生於愛國家庭，父親賀田有“澳門霍英東”之稱，是著名的愛國實業家。他從80年代始接手家族的“賀田工業”，曾獲頒工商業功績勳章，2009年獲頒金蓮花榮譽勳章。賀一誠是澳門活躍的政治人物，擔任許多社會公職，包括澳門中華總商會副會長、歷屆行政長官選舉委員會成員以及澳門《基本法》起草委員等。



對於賀一誠參選特首，有人擔心他欠缺行政經驗。但從他的從政經歷和格局來看，勝任特首一職應無問題：自2000年起，賀一誠開始擔任澳區全國人大代表，連續四屆當選人大常委（至今年4月辭任為止）；從2009年起循工商界別間選進入澳門立法會，先後出任立法會副主席與主席，迄今已長達10年，故對澳門及與內地法制情況都相當熟悉。若當選特首，有助推動澳門的法制改革與創新，促進澳門與大灣區內法律法規的銜接。此外，賀一誠在行政會議也有5年的經歷，對政府的管理運作有相當的了解。



賀一誠在澳門有相當深厚的人脈資源，在當地擁有較高的社會聲望。他參選特首的決定得到社會各界的廣泛支持，無論是政治界，還是工商界或基層民眾，均普遍認為賀一誠是下屆特首的合適人選，相信當選特首也是眾望所歸。



目前，第五屆澳門行政長官選舉正依法有序展開，首先進行的是負責選出特首的400人選舉委員會的委員選舉，較早前已於6月16日完成選舉並確定委員名單（目前已產生的選委人數為399人）。8月，新組成的選舉委員將選出下屆行政長官，接替12月20日擔任兩屆特首的崔世安。

