中評關注：香港各界籲社會重新聚焦經濟民生

林鄭月娥昨日下午在政府總部會見傳媒，對於由修訂《逃犯條例》引起的社會爭議向全港市民致歉（中評社 張心怡攝） 中評社香港6月19日電（記者 張心怡）香港特區行政長官林鄭月娥昨日下午在政府總部會見傳媒，對於由修訂《逃犯條例》引起的社會爭議向全港市民真誠致歉。香港各界人士均表示，林鄭月娥的道歉極具誠意，並希望社會盡快回歸平靜，重新聚焦經濟與民生工作。



林鄭月娥在記者會上表示，已聽到市民對修例的憂慮，並承認產生爭議是因為政府處理工作有不足，希望盡快修補社會撕裂，與市民同心同行。她亦提到，相信未來三年的工作將會非常困難，但她和她的團隊都有信心，會加倍努力，希望可以重建起香港市民對於特區政府、對於她本人的信心，令特區政府更加有效、更加務實地開展大量拓展經濟、改善民生的工作。



行政會議非官守議員昨日發表聲明指，行政長官已就《逃犯條例》的修例作進一步回應，亦留意到行政長官表示會更加努力，平衡社會不同意見，了解市民的想法，與市民同心同行。行政會議非官守議員會以香港的長遠和整體利益為依歸，繼續鼎力協助行政長官施政，並希望社會可盡快回復平靜，放下紛爭，讓各界和政府可重新聚焦重要的經濟和民生工作。



行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，林鄭月娥已就修例事件向市民作出真誠道歉，並回應了一些訴求，希望相關爭議可告一段落，未來政府要加強與社會各界溝通，切實掌握民情。



民建聯主席李慧琼昨日回應指出，接受特首親自就修訂《逃犯條例》的爭議向市民道歉，但不認同市民對於特首下台的要求。她表示，議員審議法案時，必須履行其憲制與立法上的責任，建制派議員會一如既往代表市民發聲，監察政府施政。