快評：所羅門又有新動作　棄台日子倒數？

中評社快評／“友邦”又動搖，台灣蔡當局又面臨“斷交”壓力。近期屢傳與台灣關係將生變的所羅門群島，決定派出一個由兩名部長級官員帶領的商務代表團訪問中國大陸。此前該國已成立跨黨派小組，去評估“與台灣的關係”。



所羅門群島是太平洋上眾多島國中的最大一個，是台灣在太平洋的6個“邦交國”之一。所羅門群島今年4月大選，再度當選總理的索加瓦雷5月1日曾透露，新政府正在考慮中斷與台灣的關係；時隔一個月後，所羅門外交部長馬涅利表示，“將在100天內決定保持還是轉變與台灣的關係”。



如果所羅門群島最後選擇棄台，對其他仍與台灣維持外交關係的太平洋島國勢必帶來影響，有可能群起效仿，放棄台灣。所羅門群島的外交動向深受美澳關注，為免印太戰略整體布局受影響，美澳一直在試圖阻止所羅門群島轉向中國大陸。



民進黨重新上台執政3年來，已有5個“邦交國”與台“斷交”，台灣目前僅剩下17個“邦交國”。中美洲國家薩爾瓦多去年宣布與台斷交後，海地、斯威士蘭、梵蒂岡等台灣“友邦”也曾被傳與台灣“邦交不穩”。



過去與台灣斷交的國家很多棄台前都是保密到家，與大陸簽下建交文件後才公開宣布。所羅門群島現在的做法很特別，比如公開宣布派部長組團赴京、公開說100天內決定是否與台灣斷交，對台灣都構成極大壓力。依常理判斷，台灣與所羅門關係已風雨飄搖，離斷交的日子不遠，或者可以說開始倒數了。