真的？陳釘雲：郭台銘參選可能是特朗普授意

藍營水利系統大老、前“國策顧問”陳釘雲。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月19日電（記者 林谷隆）藍營水利系統大老、前“國策顧問”陳釘雲接受中評社訪問表示，年初大家看到韓國瑜都會感到興奮，因為都把他認為是國民黨救星，但是黨中央已經被馬金集團綁架，硬是搞出一個郭台銘，讓藍營內挺韓支持者減少一些，但是韓是踏實的政治人物，韓粉有一半都不是國民黨支持者，郭比較投機又親美，參選可能是美國總統特朗普授意，未來如果郭當選，台灣只會更配合美國。



陳釘雲，1935年生，中興大學農經系畢業，從1967年進入彰化農田水利會，歷經股長、管理師、總幹事到連任五屆彰化農田水利會長，在水利界服務將近40年，也曾擔任台灣土地銀行董事、國民黨中常委等職，馬英九執政時獲聘為“總統府國策顧問”，為彰化縣藍營本土派大老。



藍營水利系統大老陳釘雲18日在台中住家接受中評社專訪，暢談郭韓之爭與2020大選。



陳釘雲表示，蔡政府執政這三年多，不只台灣百姓過得很不好，國民黨也過得不好，在民進黨政治追殺下，幾乎要滅黨，除了蔡英文做得太絕，國民黨本身也不爭氣，2020大選是國民黨的唯一一次機會，如果選不好，未來國民黨恐怕會小黨化。



他也說，自己過去受國民黨栽培，就算現在不直接參選，也希望能看到國民黨堅強起來，原先大家看到韓國瑜都很興奮，認為韓是國民黨的救星，但是很可惜，國民黨當權者沒有眼光，在馬英九、郝龍斌等集團的主導下，硬是搞出一個郭台銘。



陳釘雲提到，這些人認為郭台銘非常有錢，就可以解救遭清算的國民黨，這個看法完全錯誤，卻讓原本對韓國瑜充滿希望的藍營支持者減少一些。



陳釘雲強調，很多人認為郭台銘是受到大陸鼓勵才參選，他不認同這個說法，反而覺得郭是美國特朗普授意，在台灣又受到馬英九等人鼓勵，因為郭很羨慕特朗普“企業家當國家領導人”，所以公開參選後，就馬不停蹄跑到美國，向特朗普取經，這都是公開的事情。



他呼籲，台灣要安定，未來選出的“總統”一定要跟大陸保持良好關係，如果郭台銘當選，將來美中角力，郭會不會跟特朗普密切配合，所以看到郭有意參選，特朗普何樂而不為一定會支持他，所以未來郭當選，台灣只會更配合美國。



郭台銘在大陸擁有龐大事業體，怎麼會親美？陳釘雲回答，就是因為郭在大陸有製造業王國，請了很多大陸員工，所以郭的口氣才會這麼大，他一直在強調大陸要穩台商，就是這個意思，所以郭台銘會先應付美國，因為他會認為大陸都要倚靠他，韓國瑜則是大陸優先，因為韓知道大陸市場對台灣的重要。



陳釘雲強調，郭韓對大陸的態度，也凸顯兩人個性完全不同，韓國瑜是很踏實的政治人物，從基層出身很實在，現在支持韓有一半不是國民黨支持者，而是中間選民，韓國瑜對美中台三邊關係定位很明確，代表對兩岸的歷史有很深刻的了解，



他也認為，郭台銘是生意人，更是投資客，對台灣基層民眾的需求不是很了解，投資客有投機的傾向，如果未來大陸對他不好，他可怕會揚言遷移大陸事業，由他來當台灣領導人會很危險。



他說，現在自己表態不支持郭台銘，就是希望郭不能再跟美國總統特朗普搞曖昧，這會影響未來兩岸合作，台灣領導人不能用生意人的做法。如果韓國瑜通過初選，我們都可以出錢出力，如果是郭台銘初選，未來我們難輔選，因為郭跟我們的理念不同。