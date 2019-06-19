醫院騙保案頻發，須“動手術”清除問題根源

中評社北京6月19日電／近日，甘肅省臨夏市6家民營醫院被當地警方調查，25人已被刑拘。其中的臨夏現代婦科醫院，今年1月被發現存在“欺詐騙取”醫保基金行為。據報道，記者梳理中國裁判文書網公布的近五年裁判文書發現，被認定構成犯罪的民營醫院主要涉及騙取醫保基金。據不完全統計，從2014年至2019年5月，此類醫院騙保案件已產生93份判例。



臨夏現代婦科醫院已被醫保管理部門解除醫保服務協議，該院還被吊銷醫療機構執業許可證。但騙保的醫院絕非個例，哪怕記者統計的93份判例，恐怕也只是冰山一角。



前不久，媒體還披露了一個案例，湖南一家醫院的病人做康復療養，在病房打牌、唱歌作樂，不打針不吃藥，卻每天產生一張不菲的費用清單，出院時還能拿到上千元現金。消息傳出，輿論嘩然。醫保基金是老百姓的“救命錢”，如果被一些醫療機構蠶食乃至鯨吞，老百姓看病怎麼辦？



騙保事件為何如此頻發？《人民日報》指出，由醫療機構發起的騙保事件，往往是檢查、診斷、住院一條龍造假，性質更惡劣，數額也更驚人。換言之，這種騙保已經產業化了，也在向專業化方向發展，不打擊真不行，不堵住漏洞也不行。



習近平總書記曾強調，沒有健全的制度，權力沒有關進制度的籠子裡，腐敗現象就控制不住。在這次教育實踐活動中，建章立制非常重要，要把籠子扎緊一點，牛欄關貓是關不住的。這裡說的是反腐，同樣適用於反騙保。一方面應該承認，再嚴密的制度安排也無法杜絕騙保者鑽空子，上下其手，暗渡陳倉，興風作浪。而另一方面，制度設計更嚴密了，就提高了騙保者作奸犯科的成本，加大了他們為非作歹的難度。



像媒體披露的那些案例，一些醫院的造假手段很低級，卻能騙過監管機構，難道不該反思？比如，在有的醫院“病人是演的、診斷是假的、病房是空的”，這種造假很拙劣，並無技術含量，為何能騙過監管人員？



針對騙保現象，今年全國兩會期間，相關部門負責人表示，欺詐騙保的問題比較嚴重也相當普遍，今年把打擊欺詐騙保作為醫保工作的頭等大事。誠如其言，嚴厲打擊欺詐騙保行為，依法從嚴從重處理騙取人民群眾“救命錢”的違法犯罪行為，既是對醫保基金負責，也可有效震懾不法分子。



打擊騙保固然重要，比如多一些既往也咎，多一些依法重處，而防範騙保也同樣重要。據報道，有的地方探索設立被稱為醫保“電子警察”的智能監管系統。通過該系統，醫保經辦機構可在線實施遠程查房、調閱病歷、醫保號查詢等操作，變原來的事後審查為事中監管和審查，有效杜絕騙保行為。像這樣的做法如果確實有效就不妨推廣，並加以完善。而防範騙保不可能只有一種招數，多管齊下，全面發力，以最大程度壓縮騙保的生存空間。



無論輿論共識還是制度設計，特別是監管部門一系列的“打補丁”，都傳遞出明確信號，打擊和防範騙保不玩虛的。一個重要節點是，去年9月，國家醫保局聯合國家衛健委、公安部、藥監局等部門印發《關於開展打擊欺詐騙取醫療保障基金專項行動的通知》，據介紹，這是醫保局組建以來的第一個專項行動，也是醫保制度建立以來第一次專門打擊欺詐騙保行為的全國性專項行動。不難判斷，騙保之路行不通！



有人說，居民繳費、國家投入，才有了這個“兜底”的基金，大家有病才舍得花錢就診，困難家庭才免於因病致貧、因病返貧。不真正消除騙保現象，不徹底斷了不法分子的邪念，老百姓就無法獲得抗擊大病的底氣。公共健康不容傷害，老百姓的救命錢不容染指，法律正義不容打折，打擊騙保要始終保持箭在弦上。



來源：中國網 作者：王石川

