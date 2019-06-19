中評社北京6月19日電／小到一家企業，大到一個國家，如何選擇適合自己的福利制度至關重要。多年來，一些高福利國家“從搖籃到墳墓”的社會保障，一度吸引了世人向往的目光，不少人更是將免費教育、免費醫療等“高福利”與“高幸福感”畫上等號。然而，高福利政策所造成的消極影響，也招致了越來越多的批評。從解決經濟和社會發展問題看，高福利並不是一劑靈丹妙藥，已經成為一種共識。



任何稀缺資源，只要免費就必然存在浪費，形成經濟學上的“公用品悲劇”。適宜的福利制度，應當與經濟社會發展水平相適應，與經濟承受能力相適應，既不能滯後，也不能過分超前。對於公眾來說，不斷增長的福利水平往往會激發超越發展階段的過高預期，產生更多的依賴心理。



以人們普遍關心的醫療、教育問題為例，今年國家決定對農村貧困人口大病專項救治病種數量擴圍，增加到25種疾病，極大減輕了困難群體的醫療負擔，但也有人希望大病救治能一下子覆蓋所有病種；這些年異地高考在許多省份破冰，為外來務工人員子女暢通了高考渠道，圓了他們的大學夢，但也有人期待所有城市能夠一夜之間全部放開。這些想法雖然是人們對於美好生活的向往，但對於民生改善來說，期待“一口吃成胖子”並不現實。這是因為，公共福利一旦超越社會發展階段，就可能成為一種負擔，拖累經濟發展。一旦經濟發展受到影響，社會保障就會成為無源之水，難以為繼，最終很可能變為“福利泡沫”。



人們對於美好生活的向往，既需要良好制度設計提供保障，也離不開個人努力奮鬥。如果一味寄希望於高福利，不僅難以實現美好願望，還有可能消解奮鬥精神。一些國家跌入“高福利陷阱”的教訓一再表明，在就業領域，過高的福利和失業保險可能降低求職者尋找工作的動力和意願，使許多具有勞動能力、本來可以就業的人不積極就業，甚至選擇“主動失業”，滋生“福利懶漢”；在養老領域，會造成許多年輕人認為養老的責任主體在國家，因而個人不必承擔家庭關懷和家庭責任，導致自我積累的能力弱化等，從而引發一系列倫理和社會道德問題。



在分析中國過去取得的成功經驗時，有一些國外學者把中國經濟奇跡總結為“勤勞革命”，認為正是自力更生、艱苦奮鬥，構築了中國巨大發展成就的精神底色。今天，社會轉型更加劇烈，社會競爭更加激烈，奮鬥與拼搏仍將是社會發展的動力、個人成長的階梯。



近年來，我國堅持全覆蓋、保基本、多層次、可持續方針，從增強公平性、適應流動性、保證可持續性出發，不斷深化社會保障制度改革，社會保障覆蓋範圍持續擴大，社會保障水平穩步提高，極大增加了人民群眾的獲得感和幸福感，這為每個人的奮力一躍提供了有力支撐。對於每一個追夢人來說，都應身懷高遠理想、奮鬥激情，沒有理由在青春歲月就過早地追求穩定和安逸。唯其如此，對於美好生活的向往，才有現實安放的堅實空間。



來源:經濟日報 作者：祝 偉

