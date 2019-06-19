中評社北京6月19日電／國家新一代人工智能治理專業委員會發布《治理原則》，以“發展負責任的人工智能”為主題，希望“負責任”貫穿人工智能的研發和應用，促進技術的健康發展。



近年來，人工智能迅速發展，作為引領新一代科技革命和產業變革的戰略性技術，人工智能正深刻影響社會生活、改變世界，在引發巨大變革的同時，也帶來了諸多風險，人工智能該如何健康發展？



6月17日，國家新一代人工智能治理專業委員會發布《新一代人工智能治理原則——發展負責任的人工智能》(以下簡稱《治理原則》)，提出了人工智能治理的框架和行動指南。這是我國促進新一代人工智能健康發展，加強人工智能法律、倫理、社會問題研究，積極推動人工智能全球治理的一項重要成果。



治理問題引起廣泛關注，學界業界都在探索自律



“自2017年國家新一代人工智能發展規劃發布以來，我國人工智能與各行業各領域的融合日益深入，展現出巨大的發展潛力。”清華大學蘇世民書院院長、國家新一代人工智能治理專業委員會主任薛瀾說，人工智能正在對政府管理經濟模式、社會結構、國家安全甚至國際關係產生深刻的影響，隨著技術的發展和應用，治理方面的問題不斷出現，引起了科技界、產業界和社會的廣泛關注。“很多國際組織、產業聯盟和知名企業都在研究制定人工智能相關的準則，我國一些學術組織和產業聯盟在這方面非常活躍，業界也在積極探索行業自律。”薛瀾說。



為促進新一代人工智能健康發展，國家新一代人工智能治理專業委員會成立，統籌推進人工智能治理的相關工作，起草這份《治理原則》就是委員會今年的重點工作之一。



起草過程中，委員會注重廣泛聽取各方面意見。“我們在網絡上公開動員公眾參與，形成了上百條重要建議。”薛瀾說，委員會還多次召開有關高校科研院所和企業代表參加的座談會，廣泛凝聚了學界、業界和社會的共識。



中國科學院自動化研究所研究員、國家新一代人工智能治理專業委員會委員曾毅介紹，目前全球各國政府、非政府組織和產業界機構已發布了超過40份人工智能準則，這些準則往往是在發布徵求意見稿之後聽取意見。“《治理原則》是在未發布任何內容的情況下，收集從業人員甚至普通用戶對人工智能的期待和願景，這是《治理原則》最主要的一個特點。”



“負責任”是主題，涵蓋人工智能的基礎研發到應用



“發展負責任的人工智能”成為《治理原則》的主題，在受訪專家看來，“負責任”涵蓋了人工智能的基礎研發層到應用層，更應成為貫穿人工智能發展的一條主線。薛瀾舉例說：“比如我們提出的‘和諧友好’等原則，強調無論是人工智能提供的產品還是服務，都應該是負責任的、全面的，應以增進人類共同福祉為目標，應該符合人類的價值觀和倫理道德，避免誤用，禁止濫用、惡用。”



《治理原則》旨在更好協調人工智能發展與治理的關係，確保人工智能安全可控可靠，推動經濟、社會及生態可持續發展，共建人類命運共同體，這也構成了《治理原則》的4個主要亮點。



更好協調人工智能發展與治理的關係，實現“雙輪驅動”。上海大學教授、國家新一代人工智能治理專業委員會委員李仁涵說：“人工智能是一個新生事物，發展還是第一位的。推動我國人工智能的發展，也要在發展中解決問題。”他認為，人工智能的健康發展，應該及時納入治理框架之中。科技部戰略規劃司副司長張旭表示，要平衡發展和治理的關係，對一些共性問題要加強標準和規範的制定，同時對於差異性的問題，要通過一些具體的規範把《治理原則》的內容更好納入進來，使示範推廣和產品應用更好結合，推動《治理原則》的落地。

