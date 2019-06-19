大華網路報：台灣須防成為陸美對抗的輸家

卜睿哲日前在演講中提醒，勿以為特朗普完全挺台。（中評社資料照片） 中評社香港6月19日電／近日來台演講的美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲指出，特朗普是艾森豪之後對中國大陸最強硬的總統。艾森豪曾於1960年6月訪台和蔣中正會談；當時中(華民國)美不僅維持正式邦交，雙力還有著共同防禦條約。



大華網路報今天“點評”專欄說，如今，“中華民國”和美國已無邦交，美國基於一個中國政策及與中國大陸的外交關係，更不會承認台灣是“主權國家”。不過特朗普的確為了強行壓制必然崛起的中國大陸而使盡手段，包括大打“台灣”牌。特朗普當選後的2016年12月，就邀請蔡英文與其通電話，成為一大突破。美國國會的友台行動也持續不斷。



迄今，美國國會先後在其通過的國防授權法、台灣旅行法、台灣保證法等，倡議提升台美官方交往層級及軍事合作。這些雖對行政部門沒有拘束作用，但是也給後者頗大的權衡空間，尤其在特朗普升高與大陸的對抗下，利用台灣來刺激大陸成為特朗普“印太戰略”的一環。蔡英文則因無意及無力改善兩岸關係，甘心為特朗普所用，並自詡不斷推進了台美關係。



今年五月，台灣派駐美國的原“北美事務協調委員會”，獲美同意更名為“台灣美國事務委員會”；“國安會秘書長”李大維獲准赴華府與白宮國安顧問波頓會晤。這都成為雙方斷交後未有的先例。美國軍艦則繼去年下半年三次通過台海後，今年前五個月已五次通過，頻率顯著增加；美方還高調宣稱其盟國軍艦也會前來通過台海。