5月經濟數據：消費升、投資優、價格穩

中評社北京6月19日電／日前，5月經濟數據對外公布，不少數據出現新變化，引來各方關注。6月17日，國家發改委召開新聞發布會，對當前經濟運行進行分析解讀。



5月社會消費品零售總額增速為何加快？



“一系列促進消費的政策舉措正在逐步落地見效”



5月，在“五一”節日增休、假日移動以及部分重點商品增速回升等多因素帶動下，消費品市場總體呈現穩中有升態勢。其中，5月社會消費品零售總額同比增長8.6%，增速比上月加快了1.4個百分點；在限額以上單位18類商品中，13類商品增速比上月有所回升。



“從去年以來，按照黨中央、國務院的決策部署，有關部門、地方推出了一系列促進消費的政策舉措。5月份的數據從一個層面證明，這些政策舉措正在逐步落地見效。”國家發改委新聞發言人孟瑋說。



5月消費數據中，文化旅遊消費市場需求十分旺盛。據中國旅遊研究院綜合測算，今年“五一”節假日期間全國國內旅遊接待總人數超過1.9億人次，按可比口徑增長13.7%；實現旅遊收入超過1100億元，按可比口徑增長16.1%。



如何鞏固文化旅遊消費增速迅猛的態勢，進一步挖掘消費潛力？



讓大眾能消費，就要豐富市場供給。孟瑋說，下一步將加快實施文化旅遊的提升工程和“三區三州”等深度貧困地區旅遊的基礎設施改造建設方案，加大中央預算內投資對這些公共文化服務設施、國家文化和自然遺產保護利用設施，以及旅遊基礎設施的支持力度。



讓大眾願消費，還得推進重點建設。孟瑋透露，國家將重點促進大運河沿線文化旅遊的融合提升，積極推進海南國際旅遊消費中心、橫琴國際休閑旅遊島以及平潭國際旅遊島等重點旅遊區建設，打造一批知名度高、吸納能力強、遊客滿意的旅遊目的地。



讓大眾放心消費，健全文化旅遊消費的信用服務體系迫在眉睫。“重點要對一些演出市場違法違規行為，以及一些不合理的低價遊行為開展持續整治，對存在嚴重失信行為的企業和從業人員進行聯合懲戒，從而確保消費者的合法權益能夠得到保障。”她說。



近期，《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環利用實施方案(2019—2020年)》公布，重點圍繞“推動產業產品提升，優化消費環境，打通回收利用環節”等方面，聚焦汽車、家電、消費電子產品領域，進一步增強市場消費活力，提升消費支撐能力，促進形成強大國內市場。



她表示，為了優化消費環境，下一步發改委將主要推動兩大工作：一是指導地方破除限制消費的體制機制障礙，包括嚴禁各地出台新的汽車限購規定，已實施汽車限購的地方政府應根據城市交通擁堵、污染治理、交通需求管控效果，加快由限制購買轉向引導使用；二是健全居民消費的軟硬件基礎設施，讓消費者能夠方便消費和放心消費。



前5月製造業投資增速緣何小幅回升？



“高技術製造業投資以及技術改造投資成為拉動製造業投資增長的重要動力”



儘管前5月全國固定資產投資同比增速比1—4月回落0.5個百分點，但是，投資結構持續優化的勢頭明顯。特別是前5月製造業投資同比增長2.7%，增速比1—4月提高0.2個百分點。

