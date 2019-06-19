個稅改革激發消費潛力

中評社北京6月19日電／當前，個稅改革正在鼓起人們的錢袋子。前4月人均減稅1026元，累計近億人的工薪所得無需再繳個稅，改革紅利更多惠及中低收入人群……從去年10月開始的個人所得稅改革，近日交出了讓人充滿獲得感的成績單，這份減稅紅包不僅讓人覺得“厚重”，更讓人覺得“精准”。首次實施的子女教育、繼續教育、大病醫療、贍養老人等六大專項附加扣除措施，為廣大老百姓帶來實實在在的獲得感。



人民日報發表記者吳秋餘文章表示，與其它減稅降費舉措主要在企業端發力不同，這次個稅改革直接增重了普通百姓的錢包，最直接的體現就是居民消費能力的提升。北京大學國民經濟研究中心近期發布的研究報告就顯示，本次個稅改革最終可以擴大消費支出7176億元，若以2017年的GDP計算，本次個稅改革可以拉動中國GDP增長0.87個百分點。



端午節前一周，1.23億只粽子在某電商平台銷售一空，同比增幅超250%；端午假期國內旅遊接待總人數超過9500萬人次，實現旅遊收入393.3億元，同比增長8.6%；端午期間北京旅遊售票、娛樂等服務消費支出同比分別增長75.6%和32.1%……消費成為拉動經濟增長的主引擎，也是中國經濟活力四射的重要體現。今年一季度，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達65.1%，消費對經濟增長的基礎性作用在不斷鞏固。在外部經濟環境總體趨緊、國內經濟存在下行壓力的情況下，促進消費升級、激發消費潛力對當前中國經濟發展意義重大。



文章稱，錢袋子鼓起來，消費才能“活起來”。毋庸諱言，當前制約我國消費升級的因素還有很多，這其中，居民總體收入水平不高依然是個重要因素。讓消費者有更大消費能力，實現從“願消費”到“能消費”的轉變，需要在不斷做大社會財富蛋糕、努力增加居民收入的同時，通過更精准的政策措施，不斷改善居民消費能力和預期，激發普通居民更大的消費潛能。



數據顯示，當前中國城鎮居民的邊際消費傾向介於0.71到0.75，這意味著城鎮居民收入每增加1元，至少有0.71元用於消費。以此次個稅改革為例，六大專項附加扣除項目不僅是許多家庭未來的支出重點，也越來越成為中等收入群體的消費方向。相比單純提高“起徵點”，專項附加扣除能夠有效推動實現幼有所育、學有所教、病有所醫、住有所居、老有所養等民生目標，兼顧普惠性和特殊性，充分考慮了不同納稅人實際負擔狀況，讓減稅紅包精准落袋，也讓中低收入群體生活負擔有效減輕、消費能力普遍增強。



文章指出，個稅改革要落實習近平總書記“堅持問題導向，因勢利導、統籌謀劃、精准施策”的要求，在“精准”上下功夫。事實上，一些促進居民消費增長的政策措施也應該更加強調精准。比如，消費金融要更普惠，加快消費信貸管理模式和產品創新，釋放促進消費升級的新動力；財稅政策要更親民，加大對與普通居民生活關係密切的中低端消費品補貼力度，讓老百姓享受到更多質優價廉的好產品。從更大層面而言，個稅改革取得實效，對於推進改革具有啟發意義：在全面深化改革過程中注重精准施策，才能讓宏觀政策落地為具體措施、轉化為微觀感受，從而推動改革落地。



近14億人的大市場，潛力無限，活力無窮。激發居民消費潛力，需要更多實招、硬招，架好消費新支點，撬動消費新增長，中國經濟將在高質量發展的路上更加動力澎湃。

