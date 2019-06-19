遏制常用藥價大漲應當從反壟斷入手

中評社北京6月19日電／近日，國務院總理李克強在浙江杭州考察。在拱墅區和睦新村，李克強了解了老人照護、幼兒入托，考察社區居家養老服務項目。他還走進社區邊上的藥店，詢問藥品尤其是兒童用藥、急救藥價格和供應情況。知道國產硝酸甘油斷貨已久，他叮囑隨行同志，“這是重要民生問題，要做好藥品保供穩價，決不能斷貨，決不能任性漲價。”



信息時報發表時評人木須蟲文章表示，近年來，常用藥斷供漲價現象時有發生。如，2018年以來，撲爾敏、甘草片、羅紅黴素等常用藥品價格一路上揚，有些地方漲幅達50%以上甚至翻倍。前不久媒體曾報道硝酸甘油漲價超過10倍，並且在很多地方出現斷供，已經對藥品的正常供應與基本民生帶來很大的損害。



文章分析，為何會如此？總體來說，與醫藥行業的特殊性有關，從原料藥生產供應、藥企生產與藥品營銷，很難形成充分的市場競爭。如，原料藥生產與供應，國家發改委此前發布的信息顯示，中國共有約1500種原料藥，但其生產掌握在少數生產企業手中，其中50種原料藥只有一家企業取得審批資格可以生產，44種原料藥只有兩家企業可以生產，40種原料藥只有3家企業可以生產。



儘管這些並不構成違法性壟斷，但是利用市場支配地位，擁有價格主導權，就可能形成事實性的壟斷。比如，在原料藥品供應領域，由代理商對所有同類原料藥實行“包銷”是業內通行的規則，而“包銷模式”客觀而言就是消除原料藥供應的市場競爭，最終取得價格的絕對支配地位。近年來，每每常用藥品出現斷供與漲價，基本上都被咎因於“原料藥價格上漲”。理性來說，原料藥價格上漲也有合理成分，如原料、用工、環保等成本上漲。但由於行業的特殊性，此類上漲借口也可能成為一個筐。



醫藥行業難以形成充分市場競爭的特殊性，決定了必要的監管與干預不能或缺。在藥品供應改革之前，中國對藥品實行嚴格的管控制度，包括定價與供應渠道的管控，很大程度上抑制了行業壟斷的基因，也抑制了行業活力，但隨著醫藥行業市場全面放開，無序逐利的弊端也顯現出來。



文章指出，常用藥價格大漲的根源恐怕源於此，解決好這一問題，不能只是止於個藥的頭痛醫頭腳痛醫腳，更深層次，應是進一步建立和完善醫藥行業市場監管制度機制體系，特別是成熟的反壟斷機制。一方面，應創造條件促進市場充分競爭的形成，如逐步減少直至取消原料藥的生產批文制度，促進行業競爭、擴大藥企採購自主權等等；另一方面，圍繞藥品生產、銷售等重點環節，配套建立反壟斷相關辦法與調查機制，如建立在成本價格調查基礎上的價格壟斷調查，給任性漲價的衝動劃出紅線。



