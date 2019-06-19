大華網路報：還要給民進黨機會嗎？

蔡英文 中評社香港6月19日電／去年九合一選舉，民進黨慘敗，蔡英文當即辭卸黨主席，並說要檢討反省，但它的動作之一，竟是公開表示“民進黨執政三年有成，政策都是對的，是人民跟不上民進黨改革的腳步。”



大華網路報今天“是非集”專欄說，此後，蔡英文便採強勢領導；賴清德依規定參與初選，她稱為“突襲”，因為她定位自己是民進黨唯一參選人。初選她是靠權勢贏得勝利，包括修改時程和遊戲規則。對黨內如此，對黨外更如此，為企盼大選勝利，她派同黨同志擔任“中選會主委”，人事案到“立法院”後，國民黨“立委”雖然反對，但民進黨憑藉席次多數，強勢通過。此計果然有效，公投與大選立即脫鈎，斷送了直接民權。



蔡英文自稱“撿到槍”，火力全開，掃射四方，她本就“反中”，有了“槍”後姿態更高，兩岸關係因此緊繃成為敵對狀態。香港的“反送中”運動，不啻成為她“反中”的火藥，“一國兩制”本不受台灣多數人民所歡迎，現在她竟把自己打造成好像只有她才反對。



台北市長柯文哲表示，蔡英文對大陸的強勢回擊，不論是說“撿到槍、炮，還是原子彈”，得當心“自爆”。柯文哲認為，台灣唯有在兩岸關係和平穩定狀態下，才能自求多福，如蔡英文這般甘願將台灣當作中美對抗中的美方棋子，台灣處境是十分危險的。



“辣台妹”蔡英文的“自爆”政策，恰如自殺炸彈客，是操作民粹的一種方式，執政權力就是“引信”，但一旦爆炸，受苦受難的是全體台灣人民！



蔡英文的“辣”與“爆”，是為了2020年選舉作設計，被她“設計”下的人民，必須深思，如果她設計得逞，使她能夠繼續維護政權，擔驚受怕，就成為蔡英文所謂的“現狀”，大家同意嗎？



選舉正進行中，節奏會越來越快，不同陣營的對抗也會更尖銳。當人民高喊“討厭民進黨”時，蔡英文卻說她“三年有成”，抱著錯誤不肯改的民進黨，人民還要給它執政機會嗎？