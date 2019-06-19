魏鳳和會見土耳其空軍司令

中評社北京6月19日電／新華社消息：國務委員兼國防部長魏鳳和18日在京會見了土耳其空軍司令哈桑。



魏鳳和說，在習近平主席和埃爾多安總統的引領推動下，中土戰略合作關係穩步發展，兩軍關係發展順利，兩國空軍也開展了良好的交流合作。中方願與土方一道，堅決落實好兩國領導人重要共識，在涉及國家安全問題上堅定相互支持，加強各領域經驗交流，深化拓展務實合作，將兩國兩軍合作關係不斷推向前進。



哈桑說，希望雙方加強各領域交流與合作，使兩國兩軍關係邁向新台階。