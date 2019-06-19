富權：王金平助郭冷韓趨向基本明朗

中評社香港6月19日電／王金平宣佈退出國民黨“總統”初選，但又宣稱不會脫黨參選，並表示還將會在“總統”大選中有角色，甚至說希望《選舉公告》中有他的名字。澳門新華澳報今天發表富權的文章說，王金平的葫蘆裡其實賣甚麼藥？主流意見都認為，王金平可能會回歸到其“喬王”的角色，而這也是他最擅長的部分，未來可能是與主要參選人組成“Ｘ王配”，或是國民黨若勝選，在新政府扮演重要角色。在國民黨初選中兩位主要參選人韓國瑜與郭台銘的民調正在逐步接近，處於“合理誤差”的距離之內之際，王金平所擁有的百分之十的民意支持度，就將會成為“關鍵少數”，將在七月上中旬國民黨進行初選民調期間發生重要作用。在七月十五日國民黨宣布初選結果之後，王金平就會與受其暗中奧援的勝出者整合，組成“最佳拍檔”參選。倘此，他就能夠在“總統”大選中“有角色”，《選舉公告》和選票中也有他的名字，而且無需脫黨參選，而是以國民黨戰將的身份參選，符合國民黨內各方面的最大公約數。



正因為王金平的作用如此重要，而他在黨內初選中最主要的對手郭台銘卻不肯簽署其主要內容之一是不能結盟的黨內公約，韓國瑜擔心郭台銘將會與王金平結盟，因而十分緊張，前日突然北上拜訪王金平，以圖尋求王金平的支持，最少給新聞媒體留下“韓王同框”的鏡頭。而王金平則一方面以其向來的圓融“滑頭”態度接待韓國瑜，但另一方面卻只給韓國瑜不到十分鐘的時間，就以“肢體語言”來“送客”，而且沒有像平時那樣送客到門口。對此，韓國瑜應當是“寒冬臘月喝凍水——身心都涼透”了。



似是王金平還嫌他的“肢體語言”不夠明顯，還需作進一步的明言補強，因而他當日隨後在接受廣播訪問，在被問會不會覺得韓國瑜欠他人情時，他以“施人慎勿念，受施慎勿忘”說明自己不在意這些問題。但其實，這兩句話的實際意思是“施恩於人千萬不可記在心裡，受恩於人千萬不可忘記”，一語雙關地表達了對韓國瑜的某種不滿情緒。而且，王金平在受訪中還提到，韓國瑜若能穩住高雄最好，對國民黨贏得“二零二零”有很大的幫助，因為盼望韓國瑜在競選“總統”時也能顧好市政。王金平還指出，韓國瑜若能在國民黨初選中出線，但“二零二零”會不會勝選還不知道，而且再度質疑“庶民與權貴”、“非誰不投”等說法無助團結。這些說法似有要與韓國瑜“劃清界線”的意味。



而與此同時，王金平卻大方透露郭台銘已經看望了他三次，未來也可能再見面；還指當前的民調排行三“韓郭朱”，可能在未來一個月會有新發展。雖然否認有談“郭王配”或“王郭配”，但既然王金平主動提及如果提名郭台銘，他當然全力支持。這就完全折射了王金平“冷韓熱郭”，將會作出“挺郭不挺韓”抉擇的密底算盤。