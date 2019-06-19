栗戰書同埃及議長阿里舉行會談

6月18日，全國人大常委會委員長栗戰書在北京人民大會堂與埃及議長阿里舉行會談。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月19日電／全國人大常委會委員長栗戰書18日在人民大會堂與埃及議長阿里舉行會談，並共同出席中埃議會交流機制第五次會議第一階段會議。



栗戰書說，中埃都是文明古國。過去，古絲綢之路將兩國聯結在一起；如今，共建“一帶一路”譜寫著兩國友好合作新篇章。在習近平主席和塞西總統的引領下，中埃建立全面戰略夥伴關係，各領域合作取得長足發展，成為南南合作的典範。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和推進中埃關係，願同埃方一道，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，加強發展戰略對接，深化“一帶一路”務實合作，推動中埃關係不斷邁上新台階。



栗戰書強調，中埃都是發展中國家，面臨著實現各自民族復興夢想的現實任務，有著許多共同利益和廣闊合作空間。構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係應成為中埃的共同追求。中方主張進一步鞏固開放、包容、透明、非歧視、以規則為基礎的多邊貿易體制。中埃要加強團結合作，為促進發展中國家共同發展、構建人類命運共同體作出積極貢獻。



栗戰書指出，作為中埃全面戰略夥伴關係的重要組成部分，立法機構合作的重要任務是推動落實兩國元首達成的共識，促進各領域合作深入發展。中國全國人大願加強同埃及議會多層次、多形式、多渠道的交流合作，進一步用好中埃議會交流機制這一對話合作平台，積極開展立法、監督和治國理政經驗交流，為兩國務實合作走深走實提供法律保障，為中埃關係發展注入新的活力。



阿里表示，埃中友好歷史悠久、基礎深厚。兩國政治、經濟、人文等領域的合作成果豐碩。埃方高度讚賞並積極參與“一帶一路”建設，相信這將為埃中合作帶來巨大機遇。埃方將一如既往在中方重大關切問題上給予堅定支持，願與中方加強反恐合作、密切在國際事務中的協調配合。埃及議會期待與中國全國人大深化友好交往，從立法層面為兩國務實合作提供保障。



全國人大常委會副委員長艾力更·依明巴海參加會談。



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