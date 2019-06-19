再念緊箍咒！綠委李俊俋提退將赴中終身限制

綠委李俊俋。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／“立法院”臨時會將修正“兩岸人民關係條例”，限制退將赴中國大陸參加政治性活動，“行政院”版草案明定高階將領或政務官退休十五年內，不可參與中國大陸政治活動及有妨害國家尊嚴的行為，最重可終身剝奪月退俸。民進黨“立委”李俊俋提出修正動議取消十五年限制，退將赴中言行將受終身限制。若取得黨內共識，可望在這次臨時會完成三讀。



根據條文定義，所謂“妨害國家尊嚴之行為”是指“向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似之行為”。若違反規定，原服務機關將可視情節停止當事人領受10%到100%月退俸五年；情節重大者更得直接剝奪月退俸，並追回已支領的部分；未領取月退俸者則由原服務機關處最高五百萬元以下罰鍰。



台媒報道，李俊俋昨天表示，他認為修法重點不是規範幾年，而是這些行為對“國家”尊嚴有傷害及影響，不管退休幾年都不能做，原本“政院”版以年限來規劃，不太合理，因此他當初提出修正動議，將年限取消。不過最後會通過哪一個版本，還要經由黨團會議凝聚共識，並經由協商討論。



八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷昨天表示，“法律是國家的根本，一定要相當明確”，民進黨政府對於兩岸條例中“政治性活動”的定義模糊不清，形同讓蔡政府拿了一張空白授權支票，日後誰執政誰可以解釋什麼算“政治性活動”，此舉有失法律公允。