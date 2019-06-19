AIT處長酈英傑：台灣可信賴美國的承諾

酈英傑。（中評社 資料照） 中評社台北6月19日電／美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）昨日表示，台灣可信賴美國對美台共同未來的承諾，他並提出美台經濟議題上的3大立即優先事項，包括TIFA會談。不過，他也提出，台灣至今尚未解決長久以來美國對美牛與美豬市場准入的疑慮，這對整體貿易關係產生了巨大的影響。



美國在台協會（AIT）與外貿協會18日共同舉辦“深化印太地區經濟與商業合作論壇”，根據台媒報道，AIT處長酈英傑在論壇中發表政策演說，內容涵蓋美國、台灣，以及大印太地區經濟與商業關係的願景。



他表示，在民主社會大家庭的行列中，台灣永遠會有一個家，同時，台灣也可信賴美國對美台共同未來堅定不移的承諾。台灣的例子清楚證明，中華文化與民主制度是可以相容的。



酈英傑指出，對美國與許多夥伴來說，供應鏈或許正在轉移，但對核心民主價值的保護則必須保持不變。



酈英傑提出有關美台經濟議題上的3大立即優先事項，包括推動“貿易暨投資架構協定”（TIFA）之下進行的談判、拓展在東南亞的新創合作，以及促進台灣與理念相近夥伴之間的人才流通。



對於第一項（TIFA），他強調，美國期待透過TIFA會談，繼續推進美台經濟關係。台灣的商業與投資環境年復一年不斷精進，然而，台灣至今尚未解決長久以來美國對美牛與美豬市場准入的疑慮，這對整體貿易關係產生了巨大的影響。



他指出，若台灣能依據科學行事，解決這些存在已久的問題，將能為雙方的經濟關係開創新的雙邊貿易、投資機會。



第二項，將透過最近推出的“新創歐普斯計劃”（StartOpps），拓展美台在東南亞的新創合作。美國希望整合美國、台灣和東南亞的創新新創生態系統，協助各地的創業家發展，尤其是女性創業家。



第三項，台美正在密切合作，希望透過“人才循環大聯盟計劃”，推動台灣與理念相近夥伴之間的人才流通。



酈英傑強調，台灣是印太社群中不可或缺的一份子；台灣並不孤單，而是堅守共享相同價值的大家庭的一員，並與自由且開放的印太區域緊緊相繫。