星島：道歉不嫌多　令市民消氣挽信心

中評社香港6月19日電／星島日報今天社論說，行政長官林鄭月娥昨現身向“每一位香港市民”道歉，不過，連續兩個星期日上街表達不滿的市民眾多，難望大眾“收貨”，她須繼續表達歉意，展現道歉誠意，並認真反省處理修例的失誤，才可令市民“消氣”。事件已大挫政府管治威信，政府往後須加大力度修補社會裂痕，避免提出會擴大裂痕的爭議性政策，並努力解決民生問題，以重建市民對政府的信心。



林鄭月娥為處理修例工作的不足，“引起社會矛盾、紛爭及焦慮”，親身向市民“真誠道歉”，又表示未處理好有關紛爭和矛盾前，“絕對不會”貿然重啟立法程序，但承認爭議難望短期解決，而明年七月本屆立法會結束後草案便會失效。



情緒仍烈 難望一下子“收貨”



林鄭月娥親自道歉並明言草案雖無“撤回”之名卻有“撤回”之實，顯然是想紓緩市民不滿，但以目前的社會情緒，其道歉恐怕難以一下子獲接受。為挽市民信心，她須繼續利用各種機會和場合，以謙卑的態度，再三向公眾致歉，才可以起到作用。同時，她也要更加虛心接受批評及聆聽意見，認真反省自己失誤所在，挖出問題的根本來作改善，以行動證明自己的誠意。



今次事件令政府威信大受打擊，林鄭月娥昨日公開承認，未來管治會非常困難，涉及政治能量和市民對政府信心的問題。這的確是政府日後施政的一大困局，就等於缺少燃料的機器，重大政策將推行乏力，也阻力重重。



社論說，面對這窘境，政府未來首先要努力修補事件形成的社會裂痕，避免裂痕擴大，造成進一步社會分化，令政府陷於爭議泥沼寸土難行。林鄭月娥近日會見不同界別人士，包括宗教界、高教界和教育界等，以加強溝通和平息各界不滿，並預告還會見更多組織，更希望有不同機會直接與青年對話。這項工作須鍥而不捨做下去，以逐步重拾穩定局面。