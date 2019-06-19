杭州：全面啟動廉政風險排查防控

杭州全面啟動廉政風險排查防控工作（圖片來源：網絡） 中評社北京6月19日電／“各地各部門要認真貫徹工作部署，以監督制約公權力為核心，以單位崗位職責為基礎，以處級以上黨員幹部為重點，找准廉政風險排查防控的著力點和突破口，在工作措施上真正解決好‘防控什麼’‘怎樣防控’的問題。”6月13日，杭州市召開全市廉政風險排查防控工作動員部署會議，會上，杭州市紀委負責人表示，將抓好關鍵環節排查，確保廉政風險“找得准”。同時，抓好重點領域防控，確保廉政風險“防得牢”。



日前，杭州印發《關於深入開展廉政風險排查防控工作的意見》，明確要聚焦腐敗現象易發多發的重點領域、重要崗位、關鍵環節，通過落實落細主體責任和監督責任，抓緊抓實廉政風險排查評定、預警防範、動態處置、監督問責、考核評估等工作。



開展廉政風險排查防控是規範公權力行使的內在要求，是落實全面從嚴治黨主體責任的有力抓手，是建設“忠誠、乾淨、擔當”高素質幹部隊伍的重要舉措。對此，杭州市江幹區市場監管局紀檢監察組探索實施了“線上＋線下”智慧監督管理模式，運用互聯網技術和信息化手段，為全面從嚴治黨插上“智慧翅膀”，為精准監督執紀提供科學依據。



“我們首先采集全局在編在崗人員個人信息等十方面一百多項內容，建立‘線上＋線下’幹部廉情檔案庫，年度更新，數據共享，便於局黨委和紀檢監察組及早發現問題。”該紀檢監察組相關負責人說。同時，借助大數據對重點管理對象及出現苗頭性、傾向性問題的人員進行智能抓取，充分發揮“數據”“智庫”作用，實現數據化、可視化、色彩化動態預警機制。



比如，紅色為嚴重違紀的人員、黃色為運用了“第一種形態”七種方式問責的人員、藍色為受效能投訴或重要信訪查證屬實或部分屬實的人員、白色為正常管理的幹部等。“預警信息根據信息分析自動生成，並及時向分管領導發送，及時發現和糾正黨員幹部苗頭問題。”