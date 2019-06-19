聯合早報：多元化社會的協商政治

中評社香港6月19日電／新加坡聯合早報今天發表社論說，副總理兼財政部長王瑞傑表示，他領導的第四代團隊不僅要為民服務，而且要與國人一同制定政策，以行動彰顯民主。他透露，政府將成立多個由第四代領導負責的公民咨詢小組，針對特定的領域，主動與人民交流和聯繫。其中一個公民咨詢小組由人力部長楊莉明負責，探討工作與生活平衡的課題。其他領域包括環境可持續性、住屋與城市規劃、年輕國人以及促進社會流動。



早在2012年，王瑞傑領導“我們的新加坡對話會”。在對話會後，政府在政策上做出一些重大改變，包括推出建國一代配套以及終身健保計劃。在2015年，政府推出“新加坡未來”交流會，由第四代領袖陳振聲與傅海燕負責。去年，王瑞傑宣布，第四代領導班子將推出新一輪的全國對話會。



社論說，隨著教育水平的提高，越來越多的國人對國家的治理方針，要求更大的話語權。社交媒體的普及化，也使社會出現了許多不同的聲音以及小眾群體。協商政治順應這個發展受到推崇，以確保政策跟上時代的要求，並在多元化的社會求同存異。另一方面，協商政治有助於建立政府與民眾的互信關係，以使領袖自我更新的過程更為順利。每一個時代的治理模式，都應與時俱進。在建國初期“由上而下”的治理模式，已逐漸由協商政治取代。



然而，在全球民粹主義以及政治庸俗化的潮流下，協商政治有必要避免踏入一些誤區。



首先，不論政治參與程度多高，社會總存在沉默的大多數以及能言善道與聲音洪亮的少數群體。西方發達經濟體的經驗顯示，社會多元化導致小眾群體林立，它們參與政治主要是為了爭取狹隘的利益，並在民主政治的掩護下，成為強有力的壓力團體。協商政治為這些利益團體的訴求開通一條管道，並借助社交媒體平台放大聲勢。我們有必要確保協商政治的議程，不受少數利益群體綁架。與此同時，我們有必要了解沉默大多數的心聲與願望。他們的沉默不一定意味著對國家政策沒有看法。