聯合國報告：2050年世界人口將達97億

這是6月17日在位於紐約的聯合國總部拍攝的《世界人口展望2019：發現提要》報告。（圖片來源：新華網） 中評社北京6月19日電／聯合國經濟和社會事務部17日發布一份報告說，2030年世界人口將從目前的77億增至85億，2050年達到97億，2100年或將達到110億。



這份名為《世界人口展望2019：發現提要》的報告說，從現在起到2050年，一半的世界新增人口將集中在印度、尼日利亞、巴基斯坦、剛果（金）、埃塞俄比亞、坦桑尼亞、印度尼西亞、埃及、美國等9個國家。預計2027年左右，印度人口將超過中國，成為世界第一人口大國。



報告發現，世界人口增速在放緩，更多國家人口出現萎縮。從現在到2050年，人口出現萎縮的國家或地區數量將增至55個，其中26個國家或地區人口萎縮將超過10%。



報告稱，全球婦女平均生育率已經由1990年的3.2降至現在的2.5。到2050年，全球婦女平均生育率將繼續下降到2.2。



報告認為，世界人口老齡化加劇，65歲及以上人口將成為增長最快的年齡組。目前，全世界約9%的人口超過65歲，而到2050年，這一比例將達到16%，屆時歐洲和北美地區65歲及以上人口將占總人口的四分之一，全世界80歲及以上人口將從目前的1.43億增加到4.26億。報告認為，人口老齡化導致工作年齡段人口比例下降，這將增加社會保障壓力。



報告說，到2050年，人類平均預期壽命將從目前的72.6歲增至77.1歲。預期壽命地區不均衡狀況有所改善，但目前，最不發達國家人口的平均預期壽命仍然比世界平均水平短7.4歲。



來源：新華網